Italia Nostra Crotone, in collaborazione con il Comune di Crotone, organizza un importante evento in ricordo di Umberto Zanotti Bianco Zanotti Bianco, figura di spicco nella tutela del patrimonio culturale e fondatore dell’associazione. L’appuntamento, che si terrà il 28 agosto 2025, celebra il 62° anniversario della sua scomparsa, offrendo una preziosa occasione per riflettere sulla sua eredità, in particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno d’Italia.

Dettagli dell’evento:

L’incontro si svolgerà alle ore 17 presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, situata in Piazza della Resistenza, 1 a Crotone. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di memoria e approfondimento.

Il programma e gli interventi:

L’evento sarà introdotto e moderato da Teresa Liguori, Presidente della sezione di Crotone di Italia Nostra e Consigliere Nazionale. I saluti istituzionali saranno affidati a Nicola Corigliano, Assessore alla Cultura del Comune di Crotone.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato da due interventi di grande rilievo:

Silvana Jannelli , Archeologa già funzionaria della Soprintendenza Archeologica della Calabria, affronterà il tema “Umberto Zanotti Bianco, Paolo Orsi e la Magna Grecia” .

Battista Sangineto, Docente di Archeologia del Paesaggio dell’Unical, parlerà di “Umberto Zanotti Bianco e la tutela nell’Italia Meridionale”.

Un ricordo speciale:

Il programma prevede anche un momento dedicato al ricordo di Desideria Pasolini, cofondatrice di Italia Nostra e Presidente nazionale dal 1998 al 2005. Sarà trasmessa un’audio intervista, registrata a Roma nel 2015 da Matteo Scarfò in esclusiva e commentata da Teresa Liguori che ha goduto della sua amicizia personale, che offrirà una testimonianza diretta e toccante della sua figura e del suo legame con l’associazione. Questo segmento è tratto dal docufilm “Bellezze e rovine: il Mezzogiorno di Umberto Zanotti Bianco” di Giovanni e Matteo Scarfò.