Nasce nel cuore del Sud Italia una nuova rassegna dedicata all’arte organistica: l’Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese (IBIMUS Calabrese) presenta la prima edizione del Festival Organistico Calabrese, con la direzione artistica di Riccardo Pugliese.
Un progetto ambizioso e lungimirante che si propone di valorizzare il ricco e variegato patrimonio organario calabrese, custodito da chiese, santuari e basiliche, spesso poco noti al grande pubblico. Non solo celebrazione musicale, ma anche un’importante operazione culturale, di tutela, ricerca e riscoperta.
Due sezioni, un solo grande obiettivo: dare voce agli organi della Calabria
Il Festival si articola in due sezioni principali:
1. Voci d’Organo
Una serie di concerti su organi attivi e perfettamente funzionanti, che offre al pubblico l’opportunità di ascoltare strumenti antichi e moderni in tutto il loro splendore acustico.
2. Ridoniamo Voce agli Organi
Una rassegna speciale pensata per sensibilizzare alla tutela e al restauro degli organi storici, strumenti spesso silenziosi ma carichi di storia.
Una visione che guarda al futuro
Il Festival Organistico Calabrese non si limita a una serie di concerti, ma getta le basi per un progetto culturale a lungo termine, che punta a coinvolgere progressivamente un numero sempre maggiore di strumenti e territori. Al centro della visione: la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione non solo degli organi, ma anche del repertorio musicale calabrese, storico e contemporaneo.
L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del MIC. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, per favorire la massima partecipazione e rendere accessibile a tutti il fascino senza tempo dell’organo.
di Redazione | 27/08/2025
