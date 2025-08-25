Una cucina che sa di montagna e di festa, di riti antichi e di comunità. È quella di Alessandria del Carretto, il comune più alto della Calabria jonica, che ha ospitato una nuova tappa del tour esperienziale COLORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DELLA SIBARITIDE, promosso dal GAL Sibaritide. La tappa ha rappresentato molto più di un evento gastronomico: è stata un tassello ulteriore del percorso che il Gruppo di Azione Locale porta avanti per fare della cucina povera una risorsa di sviluppo e per costruire un ponte identitario e culturale tra la Sibaritide e l’Arberia, due mondi coesistenti ma mai dialoganti che oggi si scoprono sempre più complementari. Protagonista indiscusso della serata, nel borgo di Po?ëcënellë, forse la più antica maschera antropomorfa della Calabria, è stato il piatto dei Rasceketielle di grano carosella bianca al sugo di Regone, preparati dallo chef Giorgio Vitelli con l’aiuto delle donne del paese. Il regone – coscia di pecora o capra condita con lardo, olio, prezzemolo e sale, fatta marinare per 12 ore e poi cotta lentamente per oltre 8 ore con concentrato di pomodoro – era un tempo il piatto dei matrimoni e delle grandi feste comunitarie. Sul palco ha ritrovato la sua forza evocativa, trasformandosi in un’esperienza di racconto e gusto che ha conquistato un pubblico numeroso e appassionato. La forza del format sta nel legare gastronomia e cultura. Ad Alessandria la tappa del GAL si è intrecciata con la rassegna Suoni del Sud – riti e musiche della tradizione, che ha portato in piazza degustazioni, musiche popolari e corsi di tammurriata curati da Maria Piscopo. Sul palco, inoltre, per la Music Experience, si sono esibiti i gruppi Rareca Antica e Mascarimiri, che con i loro ritmi hanno trasformato la piazza in un grande laboratorio a cielo aperto di cultura e socialità, confermando come Alessandria sappia custodire e riproporre con autenticità i saperi popolari.