di DON MICHELE ROMANO - Oggi nel Vangelo (Mt 23, 1-12), ancora una volta, Gesù, torna su un concetto che gli sta particolarmente a cuore, e che vuole sia sempre praticato dai suoi Discepoli:

Il richiamo all'Umiltà! Un invito, cioè, a recuperare la nostra vera dimensione: "Ma voi non fatevi chiamare "rabbì" (v 8); "E non chiamate "padre" nessuno...(v 9); E non fatevi chiamare "guide..." (v 10). Prima di appropriarci di tutti questi titoli, ringraziamo Dio per tutto ciò che siamo ed abbiamo: "In Cristo Gesù..., siete stati arricchiti di tutti i doni..." (1Cor 1, 5). Con questa consapevolezza, alla fine di ogni agire corretto, faremo bene a ripetere: "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare" (Lc 17, 10). Non esiste peggior "Maestro", di colui che insegna un comportamento con le parole, e lo contraddice palesemente con le azioni. San Paolo VI, amava ripetere: "Oggi il mondo, ha più bisogno di Testimoni, che di Maestri!" L'incoerenza rimane sempre un peccato grave: "Non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno" (v 3). Oggi, Gesù, con queste parole molto dure, stigmatizza il comportamento di Scribi e Farisei, che pretendono ed esigono dagli altri, ciò che loro si guardano bene dall'osservare: "Legano infatti fardelli pesanti e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito" (v 4). Paradosso vuole, che ha tutto questo, aggiungano una ipocrita ostentazione di santità: "Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente..." (v 5). Siamo nel pieno regno della falsità e dell'ipocrisia. Il Vangelo di oggi, anche per noi, è un pungolo: Ci obbliga a chiederci se talvolta, non siamo anche noi i "Farisei" di cui parla Gesù! Quante volte parliamo del Vangelo agli altri, senza averlo nemmeno letto, o meditato, o fatto attecchire in noi, nella spasmodica ricerca di approvazioni, ostentando devozionismi (Quante "Reliquie" in giro, ma ad quid...?), facendoci chiamare con Titoli onorifici. Tentazioni quanto mai attuali, in molti cristiani, soprattutto, ahimè, anche in molti preti e vescovi. Saremo credibili, nella misura in cui sapremo vivere ed incarnare il Vangelo, che condividiamo agli altri. Uno solo è il nostro Padre, Maestro e Guida, e nella Chiesa, anche chi ha ruoli di servizio, lo sa bene! Solo in questa logica, il tentativo di rendere capillare e costante l'Evangelo di Cristo nel mondo, ha senso, altrimenti, anche l'impeccabile l'organizzazione Ecclesiale, diventa come tutto, un'abitudine sterile! Pur proclamando la Chiesa: Una, Santa Cattolica, ecc..., spesso, tutto rimane sempre e solo una ripetizione abitudinaria, sterile e vuota, della nostra Professione di Fede. Forse esagero, me ne rendo conto, ma parlo prima di tutto a me stesso, esprimo le mie preoccupazioni a livello personale, come Sacerdote e Parroco. Purtroppo, tante volte, imponiamo agli altri, pesanti regole e norme che, anziché avvicinare, allontanano dal Vangelo e dalla vera Fede. Ci sono ancora tanti Cristiani (E nondimemo

Confratelli - Mi spiace dirlo), che amano girare in ampie vesti (Paramenti molto lussuosi e tanto di Berretta in testa!), e fregiarsi di Titoli onorifici, altro che Filattèri da allargare, o Frange da allungare. Ma il Signore, è Maestro, e ci invita a cambiare mentalità ("Metànoia"- Vera "Conversione!"), ad allontanarci dall'ipocrisia di certe scelte, che hanno soltanto il valore di esaltare noi stessi, di metterci in mostra, di farci sentire sempre "al centro dell'universo!" Solo se sapremo farci "Servi per Amore", saremo in grado di "riconoscere" l'immensa Misericordia di Dio, nel volto dell'Unico vero Maestro e Signore: Cristo Gesù. Auguro a tutti di cuore, una serena e Santa giornata.