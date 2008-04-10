I centri storici dell’entroterra calabrese possono e devono diventare veri e propri parchi ludici per bambini all’aperto. Non servono infrastrutture faraoniche, finanziamenti milionari o progettazioni cervellotiche per i prossimi decenni. Volendo, non servono neppure tanto istituzioni e politica locale. Basta soltanto un po’ di inventiva, un po’ di buona volontà, meno pigrizia fisica e mentale ed anche un po’ di voglia di fare per davvero i genitori ed i nonni con figli e nipoti, accompagnandoli ed insegnando loro a divertirsi con la sola immaginazione lì dove tutto è iniziato. Ne era e resta convinto oggi più di ieri il comunicatore Lenin Montesanto, direttore della storica associazione europea Otto Torri sullo Jonio che, replicando, re-interpretando e ri-adattando in funzione delle esigenze di bambini e famiglie il metodo ed il format del memorabile Euromed Meeting di qualche ventennio fa, ha organizzato e proposto ad una nutrita pattuglia di piccoli e piccolissimi, accompagnati dai loro genitori, di festeggiare il sesto compleanno di una loro compagna di classe e di giochi, con una speciale gita territoriale con annessa caccia al tesoro, tra le otto torri della Cittadella Fortificata Bizantina di Cariati. I bambini hanno raggiunto il Centro Storico di Cariati in bus da Corigliano-Rossano. All’arrivo sono stati accolti con il super gelato artigianale Fortino e subito dopo hanno preso parte alla speciale scoperta di gruppo, all’interno della cinta muraria. L’obiettivo, spiegato ai più piccoli, gelato in mano, era scovare delle cartoline raffiguranti in chiave pop alcuni Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria: da Scilla e Cariddi al Teorema di Pitagora, dal Bos Primigenius di Papasidero a Luigi Lilio, da Sybaris a Ferramonti di Tarsia (che molti dei partecipanti allo speciale compleanno, in particolare i bambini del Polo d’Infanzia Magnolia conoscevano già perché tappa di una delle loro visite guidate), da Nosside di Locri ad Italía al Codex Purpureus Rossanensis.