Color Fest 2025 trionfa alla Riviera dei Tramonti: tre giorni di pura magia hanno portato in Calabria 10.000 spettatori tra live, pre-show e after-show, trasformando la XIII edizione del festival in un evento capace di fondere musica internazionale, natura e comunità in un’esperienza che si è rivelata indimenticabile per tutti coloro che vi hanno preso parte. Tre giornate straordinarie tra musica travolgente, tramonti mozzafiato e palchi immersi nella natura: l’edizione 2025 conferma Color come uno degli appuntamenti più interessanti e significativi nella mappa dei festival italiani. Un successo senza precedenti nella nuova cornice della Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme, un luogo magico dove il palco principale si affaccia direttamente sul mare e gli altri stage si perdono tra la pineta e l’area camping, trasformando ogni live in un’esperienza unica di suoni e paesaggi.

Il primo giorno ha visto l’esplosione del pop onirico dei francesi Isaac Delusion, capaci di trasportare il pubblico in un viaggio sospeso tra elettronica e melodia, così come altrettanto travolgente è stato il concerto di Marco Castello, che al tramonto ha disegnato atmosfere delicate e coinvolgenti. A chiudere la giornata, l’headliner Lucio Corsi, con il suo immaginario visionario a cavallo tra glam-rock e cantautorato moderno, che ha letteralmente incantato la platea.

La seconda serata ha illuminato il lungomare con il pop raffinato e ricercato di Giorgio Poi, l’energia irresistibile di OkGiorgio, il dancefloor sotto le stelle guidato da Mace e la voce magnetica e intensa di Joan Thiele, capace di fondere soul ed elettronica in un set di rara intensità.

Il gran finale è stato un vero e proprio trionfo con Be Color, il format co-prodotto da Be Alternative e Color Fest, che ha trasformato l’ultima giornata in una celebrazione collettiva di musica e comunità. Sul palco vista mare si sono alternate alcune delle band più potenti e iconiche della scena internazionale e italiana: The Murder Capital e Shame, tra i nomi più influenti del post-punk europeo contemporaneo, hanno incendiato la platea con set intensi e viscerali; il ritorno attesissimo degli Offlaga Disco Pax ha regalato al pubblico un momento storico e di forte emozione collettiva; il producer visionario Populous ha intrecciato beat globali ed elettronica raffinata; il giovane talento canadese Ekkstacy, nuova stella dell’indie mondiale, ha portato la sua energia magnetica; infine, l’irresistibile groove italo-disco di Mind Enterprises ha trasformato la pineta in una pista da ballo internazionale.

Tra palco vista mare, live al tramonto e set notturni tra gli alberi, Color Fest 2025 ha consacrato la Calabria a crocevia di culture e suoni contemporanei, confermando il festival come una delle realtà più innovative e di respiro internazionale del panorama italiano. Non solo musica: un festival di questo tipo si afferma anche come strumento strategico di promozione turistica e culturale per la regione, capace di valorizzare il territorio attraverso linguaggi artistici contemporanei e di attrarre pubblici nuovi e diversificati.

“Questa edizione del Color Fest ha segnato una svolta, dimostrando come la Calabria possa essere protagonista di un festival di respiro internazionale senza perdere il legame profondo con la sua comunità. Vedere 10.000 persone vibrare insieme tra mare, pineta e tramonti è stato un segnale potentissimo: il pubblico, gli artisti e il territorio hanno risposto con entusiasmo, trasformando questa esperienza in qualcosa di irripetibile. La Calabria sta vivendo un momento di crescita culturale straordinario e il Color Fest vuole essere motore di questo cambiamento, un laboratorio vivo e un punto di riferimento per le nuove generazioni. Continueremo anno dopo anno a costruire un festival che non sia solo musica, ma un appuntamento di comunità, appartenenza e futuro” – ha dichiarato con soddisfazione il Direttore Artistico Mirko Perri.