Il Comune di Cassano All'lonio ha partecipato ad un bando della Regione Calabria intercettando un contributo di 200.000 euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole in località Prainetta. La misura per la quale l’Ente sibarita aveva presentato candidatura ricade nell'Intervento SRD07 - "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali", Azione 1, previsto nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027. La graduatoria pubblicata, attualmente, è provvisoria e, non appena sarà approvata la definitiva, si passerà alla programmazione dell’intervento. Il contributo di 200.000 euro, nello specifico, si compone di una parte dell’ammontare di 165.000 euro di soli lavori e di 35.000 euro di somme a disposizione per altre spese collegate all’intervento.

Le lavorazioni previste dal progetto, redatto e presentato dall’Area Tecnica del Comune Ionico, riguarderanno il decespugliamento delle scarpate stradali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con la salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale; l’apposizione di uno strato di collegamento (binder) di bitume di 6 centimetri; l’apposizione di un tappeto di bitume di 3 centimetri.

Questa nuova pavimentazione stabile consentirà transiti regolari in ogni condizione atmosferica aumentando, allo stesso tempo, l'operatività delle aziende agricole. L'opera risponde pienamente alle finalità del PSR in quanto migliora l'accessibilità fisica alle aziende agricole favorendo la competitività delle imprese agricole localizzate in contrada Prainetta.

“Abbiamo – ha commentato il sindaco Gianpaolo Iacobini – un occhio di riguardo per l’agricoltura che, storicamente, rappresenta (insieme al turismo) la vocazione primaria del nostro comune che si colloca tra i territori agricoli più estesi e diversificati della Calabria. Gli ultimi dati ci dicono che la superficie agricola utilizzata ammonta a oltre 11.000 ettari con oltre 1.500 aziende agricole attive. Motivo per cui sin dal nostro insediamento abbiamo cominciato a lavorare anche in questa direzione e lo abbiamo fatto anche tenendo in debita considerazione la richiesta di numerosi cittadini, in particolare di proprietari di aziende agricole confinanti con la strada oggetto di intervento che richiedono l’immediato ripristino della stessa per poter svolgere la propria attività con fluidità e sicurezza. L’obiettivo della progettazione per la quale abbiamo intercettato il finanziamento partecipando a questo bando, che rientra tra quelli della PAC 2023-2027, è proprio quello di ripristinare e rifunzionalizzare questa parte di viabilità di servizio agricolo di contrada Prainetta”.