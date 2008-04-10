I riconoscimenti, si sa, fanno sempre piacere e ancora di più quando arrivano inaspettati e da posti lontani da quello di appartenenza. Stanno riscuotendo numerosi consensi le due raccolte di poesie “Dove cadono le stelle” e “I fiori nella nebbia” della scrittrice crotonese Caterina Cotroneo e a dirlo sono i premi che stanno arrivando nell’ultimo periodo.

Di recente Cotroneo si è classificata al primo posto con l'opera "Una sola nota Amore” all’ottava edizione concorso letterario internazionale Poesia segreto dell’anima che si è tenuta nelle scorse settimane a Rogliano organizzata dall’associazione culturale Rinnovamenti, inoltre a Catanzaro, in occasione del Premio Letterario Internazionale Pace in Terra 2025 Accademia dei bronzi di Catanzaro le sono state assegnate la Grande medaglia e la Segnalazione d’onore con motivazione critica all'opera "Come il pane la croce".

Il più recente riconoscimento è il Diploma d’onore ottenuto al quindicesimo concorso nazionale di poesie d’amore con il componimento “Zagara d’amore”, mentre per la silloge “I fiori nella nebbia” del premio internazionale Castrovillari città della cultura, ha ricevuto la menzione d’onore.

Questi riconoscimenti seguono quelli conferiti alla poetessa nei mesi precedenti, infatti nel 2024 ha ricevuto il premio speciale della giuria al Premio letterario Samnium con l’opera “Un bacio ancora” e sempre lo scorso anno si è classificata terza al secondo concorso internazionale di poesia Universum Basilicata con il libro “Dove Cadono le stelle”.

“Stupisce sempre come i versi, ritenuti fuori dal comune lontani dalla società attuale che va sempre di corsa, siano invece vivi, presenti e apprezzati, a Crotone così come in tante parti della Calabria e del sud Italia. Si vive un certo fermento culturale che però, a mio modo di vedere, dovrebbe riscuotere maggior successo e riuscire a toccare le anime di tutti quanti. In fondo la poesia descrive i sentimenti e quelli sono di tutti” afferma Cotroneo.Le sue due raccolte di poesie “Dove cadono le stelle” Ensamble edizioni 2023 e “I fiori nella nebbia” Controluna edizioni 2024 sono due libri di tutti, che possono appartenere a tutti perché trattano temi come amore per la Natura, l’esaltazione della bellezza, l’amore per la propria terra di Calabria vicini appunto a tutti. Le due raccolte hanno riscosso un certo interesse negli ambienti letterari, non sono passati di certo inosservati e i tanti premi e riconoscimenti che hanno ricevuto ne sono la testimonianza tangibile. Due lavori che hanno richiesto impegno e dedizione, ma che accompagnati dalla passione per la scrittura, sono giunti ad un risultato non da poco, ma soprattutto hanno avuto il merito di toccare le corde dell’anima di chi li ha letti e interiorizzati.