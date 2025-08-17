È un traguardo importante quello raggiunto da Mormanno. L’attivazione ufficiale del Presidio Rurale AIB (Antincendio Boschivo) dei Vigili del Fuoco è un passo decisivo e necessario per la sicurezza e la tutela dei cittadini e del territorio. L’Amministrazione comunale di Mormanno, guidata dal sindaco Paolo Pappaterra, segna una data storica a coronamento di un’azione politica lungimirante e di una strategia amministrativa vincente. Il sindaco Paolo Pappaterra, accompagnato dal vicesindaco Giuseppe Fasano e dal consigliere Domenico Perrone, ha fatto visita ufficiale al presidio, dove è stato accolto da una squadra numerosa e altamente qualificata dei Vigili del Fuoco, insieme al Comandante Fasano. L’incontro ha rappresentato un momento importante per discutere delle prospettive future del presidio e per affrontare le emergenze in corso, come l’incendio sviluppatosi a Montecerviero, per il quale sono stati immediatamente attivati due Canadair a tutela dei boschi e del patrimonio naturale che caratterizza il territorio di Mormanno. “Questo risultato è il frutto di un’azione politica costante e determinata che abbiamo portato avanti con convinzione e perseveranza – ha dichiarato con evidente soddisfazione il sindaco Paolo Pappaterra –. E non resterà un’esperienza limitata nel tempo, ma potrà trasformarsi in un presidio stabile e permanente per garantire una tutela più efficace del nostro straordinario patrimonio naturale e una protezione concreta per i nostri cittadini e per tutti coloro che scelgono di vivere o visitare il nostro territorio”. Il sindaco sottolinea come questo successo vada a premiare l’azione amministrativa perché “quando si lavora con metodo, competenza e visione strategica, è possibile ottenere risultati concreti anche nelle sfide più complesse. Mormanno meritava questo presidio e oggi possiamo dire con orgoglio di aver centrato un obiettivo fondamentale per il nostro futuro”. Il presidio antincendio rappresenta il frutto di mesi di lavoro incessante, condotto con determinazione e competenza dal sindaco Paolo Pappaterra e dall’intera Amministrazione comunale. E testimonia la capacità dell’ente locale di interpretare le esigenze del territorio e di tradurle in progetti concreti. L’attivazione del presidio, seppur temporanea fino all’autunno, è un segnale forte dell’attenzione che lo Stato riserva a un territorio di eccezionale valore naturalistico come quello di Mormanno, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. La struttura troverà collocazione presso una sede del Consorzio di Bonifica della Calabria - Comprensorio Cosenza Nord. E garantirà interventi rapidi e mirati per la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi in una delle aree più sensibili della Calabria. L’attivazione del presidio AIB si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione e protezione del territorio portata avanti dall’Amministrazione Pappaterra. La presenza di un presidio antincendio non rappresenta solo un elemento di sicurezza e di tutela del patrimonio naturale unico e prezioso di Mormanno, ma anche un fattore di sviluppo turistico ed economico, in quanto garantisce maggiore tranquillità a visitatori, operatori economici e residenti.