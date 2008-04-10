Quale miglior modo per un running Doc di vivere il Ferragosto con una anticipazione così speciale! Ci hanno pensato il Comune di Lago, l’Avis e l’Aido con “aperti per ferie 2025” una giornata dedicata allo sport e al dono. Con il loro patrocinio e la collaborazione del Csi (Centro sportivo italiano) hanno organizzato l’evento dell’estate ossia la XII edizione della Corrilago, corsa su strada snodantesi su 5 Km. caratterizzata da un percorso altamente sfidante con una accentuata altimetria che ha messo in difficoltà anche gli atleti più esperti. Sono un centinaio i partecipanti alla CORRILAGO , una delle gare più emozionanti e coinvolgenti emotivamente nel panorama atletico regionale FIDAL CALABRIA. Accanto alla competitiva anche la “non competitiva” aperta a tutti i non tesserati, sia maschile che femminile , senza limitazione alcuna di età; si parte da 0 anni e magari con il passeggino, e relativo “bonus” di 10 minuti, fino ad arrivare alla tenera età di 99 anni. Protagonista d’eccezione Daniele Vecchioni , una vita trascorsa a studiare ed approfondire la scienza del movimento in primis riguardo la corsa. Un motivo in più per tutti i partecipanti Master di confronto, scambio di opinioni e preziosi suggerimenti con uno tra i più autorevoli esperti d’Italia! Vince la gara nell’assoluto maschile Saverio Filippo Amasi della ASD “runaway Milano asd” mentre al femminile vince Silvia Maria Liguori della ”ATL Bergamo 1959 Oriocenter”. Athlos Main solution aggiunge anche questa perla alle classiche nelle quali partecipa, con la sua “sezione Master” quasi al completo. Nella classifica generale Andrea Ponzi conquista il settimo posto assoluto ed il podio con il secondo posto nella categoria SM45. Eccellente e gratificante il settimo posto di categoria SM50 di Giuseppe Otranto , sempre consistente ed efficace, mentre nella Categoria SM inizia la scalata alla classifica di Pierluigi Iapichino dopo il ritorno alle competizioni con un ottimo ed augurante ottavo posto. Torna nuovamente sul gradino più alto del podio vincendo la Categoria SF 40 Nety Tuca , insieme ad uno strepitoso quarto posto assoluto all’arrivo! Un gran bel bottino per l’Athlos oggi a Lago! Insieme ai risultati sportivi, danno lustro e spessore anche manifestazioni che esaltano i valori, siano essi sportivi che umani…..Vedere Andrea Ponzi dell’Athlos tagliare il traguardo insieme, mano nella mano, a Giuseppe Filice della ASD “Kos running” , colui che verrà decretato il vincitore di categoria SM45, rimane una delle rappresentazioni più nobili di una giornata di Sport e dei valori intrinsechi che questa giornata ha voluto simboleggiare e rappresentare nel suo contesto generale; una foto che da sola esprime il vero senso identitario, il messaggio di ciò che l’Athlos intende portare in giro in tutte le gare a cui partecipa.

