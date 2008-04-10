We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Crosia (Cosenza) - Atletica, l'Athlos di Mirto ha partecipato alla 'Corrilago a Lago'

Quale miglior modo per un running Doc di vivere il Ferragosto con una anticipazione così speciale! Ci hanno pensato il Comune di Lago,  l’Avis e l’Aido con “aperti per ferie 2025” una giornata dedicata allo sport e al dono. Con il loro patrocinio e la collaborazione del Csi (Centro sportivo italiano)  hanno organizzato l’evento dell’estate ossia  la XII edizione  della Corrilago, corsa su strada snodantesi  su  5 Km. caratterizzata  da un percorso altamente sfidante  con una accentuata altimetria che ha messo in difficoltà anche gli atleti più esperti. Sono un centinaio i partecipanti  alla CORRILAGO , una delle gare più emozionanti e coinvolgenti  emotivamente  nel panorama atletico regionale FIDAL CALABRIA.  Accanto alla competitiva anche la  “non competitiva”  aperta a tutti i non tesserati, sia maschile che femminile , senza limitazione alcuna di età; si parte da 0 anni e magari con il passeggino, e relativo  “bonus” di 10 minuti,  fino ad arrivare alla tenera età di  99 anni.  Protagonista d’eccezione Daniele Vecchioni , una vita trascorsa a studiare ed approfondire  la scienza del movimento in primis  riguardo la corsa. Un motivo in più per tutti i partecipanti Master di confronto, scambio di opinioni e preziosi suggerimenti con uno tra i più autorevoli  esperti d’Italia!  Vince la gara  nell’assoluto maschile  Saverio Filippo Amasi della ASD “runaway Milano asd”  mentre  al  femminile  vince Silvia Maria Liguori della ”ATL Bergamo 1959 Oriocenter”. Athlos Main solution aggiunge anche questa perla  alle classiche  nelle quali  partecipa, con la  sua “sezione Master” quasi al completo. Nella classifica generale Andrea Ponzi conquista il settimo posto assoluto ed il podio con il secondo posto nella categoria SM45. Eccellente e gratificante il settimo posto di categoria SM50 di Giuseppe Otranto , sempre  consistente ed efficace, mentre nella Categoria SM inizia la scalata alla classifica  di Pierluigi Iapichino  dopo il ritorno alle  competizioni  con un ottimo ed augurante ottavo posto. Torna nuovamente sul gradino più alto del podio vincendo la Categoria   SF 40 Nety Tuca , insieme ad uno strepitoso quarto posto assoluto all’arrivo! Un gran bel bottino per l’Athlos  oggi a Lago! Insieme ai risultati sportivi, danno lustro e spessore  anche  manifestazioni che esaltano i valori, siano  essi sportivi che umani…..Vedere  Andrea Ponzi  dell’Athlos  tagliare il traguardo  insieme, mano nella mano, a Giuseppe Filice della ASD “Kos running” , colui che verrà decretato il vincitore di categoria SM45,  rimane una delle rappresentazioni  più nobili di una giornata di Sport e dei valori intrinsechi che questa giornata ha voluto simboleggiare e rappresentare nel suo contesto generale; una foto che da sola esprime  il vero senso identitario, il messaggio di  ciò che l’Athlos  intende portare in giro in tutte le  gare  a cui partecipa.
 


di Redazione | 17/08/2025

