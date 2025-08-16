We're sorry but our site requires JavaScript.

 

San Giovanni In Fiore (Cosenza) - Finanziamento 150mila euro, nel parco comunale l’area sosta per camper

San Giovanni in Fiore avrà un’area di sosta attrezzata per i camper, grazie a un finanziamento della Regione Calabria di 150 mila euro appena ottenuto dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rosaria Succurro. La struttura sorgerà all’interno del parco comunale, nella zona dei campetti, e consentirà di accogliere i turisti itineranti che scelgono la Sila per le loro vacanze. “È una grande soddisfazione, continuiamo a lavorare – ha dichiarato la sindaca Rosaria Succurro – per far crescere la città e il territorio. Stiamo dotando San Giovanni in Fiore di infrastrutture che migliorano l’accoglienza e valorizzano le nostre bellezze ambientali”. Quest’ultimo intervento si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione del parco comunale, già oggetto di importanti lavori. Di recente la giunta Succurro ha inaugurato una nuova palestra all’aperto, realizzata con fondi di Sport e Salute. Il parco è stato anche dotato di uno skatepark, sono stati recuperati i campi da tennis e da basket, sistemate le aree picnic e bonificate le zone infestate dalla processionaria. “Il parco – sottolinea Succurro – è tornato a essere un polmone verde per tutta la comunità, un luogo ideale per lo sport, la salute e la socialità, frequentato da giovani, famiglie e addirittura anziani. La nuova area camper completa questo percorso: accoglienza e qualità urbana, per una San Giovanni in Fiore – conclude – sempre più viva e attrattiva”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

di Redazione | 16/08/2025

Cosenza, 16/08/2025
di Redazione

