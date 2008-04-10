Due stelle della pallanuoto cosentina, Cristina Malluzzo e Federica Morrone, continuano a brillare nel panorama internazionale. Le atlete della Smile Cosenza Pallanuoto, reduci dal trionfo alle Universiadi di Rhine-Ruhr con la conquista della medaglia di bronzo, sono state ufficialmente convocate per rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali Under 20 di pallanuoto femminile, in programma dal 10 agosto a Salvador de Bahia, in Brasile.
Malluzzo e Morrone, entrambe studentesse dell’Università della Calabria, sono state protagoniste nella Nazionale Universitaria che ha battuto la Nuova Zelanda 10-5 nella finale per il terzo posto. Appena rientrate dalla Germania, le due atlete sono ripartite per il Brasile, pronte a vivere una nuova avventura in azzurro sotto la guida del tecnico federale Maurizio Mirarchi.
Grande soddisfazione è stata espressa da Francesco Manna, presidente della Aqa Smile Cosenza Pallanuoto e delegato Coni per la provincia di Cosenza:
“Complimenti alle nostre atlete per il traguardo raggiunto. Siamo orgogliosi e più che mai convinti che la strada tracciata dalla società Aqa sia quella giusta. Questi risultati rappresentano traguardi sognati ed ambiti e contribuiscono alla crescita dello sport”.
Malluzzo e Morrone incarnano perfettamente il modello di studentesse-atlete promosso dal programma Dual Career dell’Università della Calabria, che favorisce la conciliazione tra studio e attività agonistica di alto livello.
La convocazione ai Mondiali Under 20 è un riconoscimento del talento e della dedizione di queste giovani pallanuotiste, che porteranno con sè l'orgoglio di Cosenza e dell’intera Calabria. L’Italia punta su di loro per continuare a scrivere pagine importanti nella storia della pallanuoto femminile.
di Redazione | 13/08/2025
Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.
Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions
Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it