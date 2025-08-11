We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Corigliano Calabro (Cosenza) - E' tornato alla Casa del Padre Don Vincenzo Longo

E' tornato alla Casa del Padre Don Vincenzo Longo. L'ha annunciato l'Arcivescovo della diocesi di Rossano cariati, mons. Maurizio Aloise, unitamente ai presbiteri e religiosi, alle religiose, ai familiari e tutta la chiesa diocesana. Al Signore sale il ringraziamento per i doni di grazia che ha effuso nella vita di tutti coloro che hanno conosciuto Don Vincenzo durante il suo ministero pastorale svolto con dedizione e spirito di servizio. Ordinato sacerdote nella Congregazione degli Ardorini è poi passato a far parte del clero diocesano. Il suo ministero è iniziato in terra di Puglia prima di far rientro in diocesi nei primi anni 80. Il suo ministero è legato indissolubilmente allo sviluppo dello scalo di Corigliano e alla parrocchia di San Giovanni XXIII dove ha anche fondato il centro studi "Il seme".


di Redazione | 11/08/2025

Cosenza, 11/08/2025
di Rubrica autogestita dalla parrocchia 'San Giuseppe' Mandatoriccio Mare

