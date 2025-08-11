E' tornato alla Casa del Padre Don Vincenzo Longo. L'ha annunciato l'Arcivescovo della diocesi di Rossano cariati, mons. Maurizio Aloise, unitamente ai presbiteri e religiosi, alle religiose, ai familiari e tutta la chiesa diocesana. Al Signore sale il ringraziamento per i doni di grazia che ha effuso nella vita di tutti coloro che hanno conosciuto Don Vincenzo durante il suo ministero pastorale svolto con dedizione e spirito di servizio. Ordinato sacerdote nella Congregazione degli Ardorini è poi passato a far parte del clero diocesano. Il suo ministero è iniziato in terra di Puglia prima di far rientro in diocesi nei primi anni 80. Il suo ministero è legato indissolubilmente allo sviluppo dello scalo di Corigliano e alla parrocchia di San Giovanni XXIII dove ha anche fondato il centro studi "Il seme".
