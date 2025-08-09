Un nuovo modo di esplorare le straordinarie bellezze della Calabria tra storia, natura e sapori autentici

Dallo scorso 29 luglio al prossimo 3 ottobre 2025, la Riviera dei Cedri si racconta in un modo completamente nuovo. Ogni settimana, per quattro giorni consecutivi, i visitatori avranno l’opportunità di vivere minitour esperienziali nei borghi di San Nicola Arcella, Diamante, Orsomarso e Papasidero, autentici gioielli incastonati tra mare e montagna.

Un format innovativo che propone un approccio lento e consapevole al viaggio, attraverso visite guidate a palazzi storici e luoghi di interesse, trekking urbani e naturalistici all’interno del Parco Nazionale del Pollino e del Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri, accompagnati da guide professioniste. Il tutto arricchito da experience immersive e degustazioni di prodotti tipici locali, per una scoperta multisensoriale del territorio.

A rendere ancora più accessibile e strutturata l’offerta, è stata creata una piattaforma digitale dedicata alla promozione e vendita online delle experience, che consente a viaggiatori e operatori di consultare, prenotare e personalizzare le attività proposte, facilitando la fruizione dei contenuti turistici in chiave moderna e integrata.

“Questa iniziativa rappresenta un modo nuovo di scoprire le straordinarie bellezze della Riviera dei Cedri – ha sottolineato Giancarlo Formica, presidente di ECOtur – ed è il risultato concreto del lavoro di rete tra enti, imprese e professionisti del turismo. Solo facendo sistema possiamo costruire una vera e propria destinazione turistica riconoscibile e sostenibile”.

“Questo è solo l’inizio di un percorso più ampio – ha aggiunto Angelo Napolitano, responsabile del coordinamento operativo – che ha l’obiettivo di strutturare un’offerta completa di experience dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Le nuove proposte saranno presentate già da settembre e pensate per essere fruite dai viaggiatori durante tutto l’anno, in un’ottica di destagionalizzazione e sostenibilità”.

2Fa moto piacere che ci siano dei visitatori che apprezzano il nostro borgo, poterlo visitare percorrendo piazzette strade – ha commentato il sindaco di san Nicola Arcella, Eugenio Madeo - noi non siamo solo mare, c’è tanto altro da vedere e queste visite permettono agli ospiti di incontrare la gente del luogo. Credo che una vacanza debba contribuire anche ad un arricchimento culturale che ha mio avviso è di fondamentale importanza”».

“Diamante è una delle mete più importanti della Riviera dei Cedri – ha evidenziato Enzo Monaco, presidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino – Diamante è città dei murales e del peperoncino. Mi auguro che molti di loro, incuriositi da questi tour, possano venire al Festival del peperoncino dal 10 al 14 settembre”.

“Ringrazio gli organizzatori per aver scelto il borgo di Orsomarso – ha dichiarato il sindaco Alberto Bottone – i partecipanti a questi tour faranno un viaggio tra natura selvaggia, storia, gusto e tradizione. Sono certo che i nostri ospiti vivranno con curiosità e partecipazione ogni momento di questi tour”.

“Per noi sono iniziative importantissime – ha dichiarato il primo cittadino di Papasidero, Fiorenzo Conte – perché fanno rivivere il borgo, arriva gente che vuole conoscere, visitare e questo fa bene alla comunità e fa da stimolo a chi ci vive che può essere invogliato ad aprire nuove attività”.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Calabria, è a cura di Calabria Travel e I Viaggi dell’Arca, in collaborazione con ECOtur, ARCA e con il supporto della rete di operatori turistici della Riviera dei Cedri.

Un’occasione imperdibile per vivere la Calabria con occhi nuovi e lasciarsi sorprendere da un itinerario tra natura, storia e sapori, nel cuore di una delle aree più affascinanti del Mediterraneo.