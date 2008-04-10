“La prospettiva di un servizio autentico genera in ognuno di noi la responsabilità di esprimere con pieno impegno un servizio autentico verso la collettività - ha sottolineato nel suo saluto il neo presidente Ciro Antonio Borrelli -. Un servire per essere a disposizione degli altri, citando un passo della Lettera di San Paolo ai Galati, servite virtute indicem (servitevi gli uni con gli altri nella virtù, ndr). Sentitevi tutti accomunati dal desiderio del servizio e dal sentirvi soci, e poi delegati, presidenti, prefetti o qualunque altro incarico rotariano”.

Nella creazione del logo per il nuovo anno, il Rotaract Club Acri ha scelto l’Albero della Vita, immagine di rinascita, sinonimo di rinnovamento, crescita: su ognuna delle foglie è incisa una lettera, l’iniziale di ogni socio del club.

“Siamo tutti figli di una medesima radice, chiamata famiglia. Ognuno è portatore di una forza vitale insita nelle mani che protendono verso l’esterno - ha proseguito Borrelli -, pronte ad accogliere ogni membro della comunità umana, camminando per le strade e tra la gente”.

Il nuovo direttivo di club sarà così composto: Rossella Bifano (Vice & Past President); Francesco Pio Toscano (Prefetto); Cosimo Bifano (Tesoriere), Martina Pellegrino (Segretario); Chiara Curto (Consigliere).

Presenti alla cerimonia il Governatore Rotary Dino De Marco, la Delegata Rotary-Rotaract Francesca Catuogno e la Rappresentante Rotaract Distretto 2102 Gloria Asteriti, il Delegato di Zona Francesco Mazza, nonché la presidente del Rotary Club Acri Mariacristina Zangari.

Al termine dell’evento, tutti i Rotaract club presenti (Corigliano-Rossano “Sybaris”, Cosenza, Amantea, Rende, Trebisacce Alto Jonio Cosentino, Acri, Unical) hanno firmato il consueto patto di gemellaggio per favorire lo spirito di amicizia rotariana e il confronto su idee e progetti da realizzare.