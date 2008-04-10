"Agosto libro mio ti conosco" è un'iniziativa promossa dall'Universitas Vivariensis per le serate estive in compagnia di autori di saggi, editori e personalità della cultura. Il primo appuntamento della stagione 2025 è a San Demetrio Corone (casale Guzzardi), giovedì 7 agosto 2025 (ore 21.30) per la presentazione del recentissimo saggio di Francesco Capocasale, Pagine di impegno meridionalistico, pubblicato dalla casa editrice cosentina Progetto 2000. Per parlarne, con l'autore e l'editore, sono stati chiamati il sindaco di San Demetrio Corone, Ernesto Madeo, il presidente della Bcc "Mediocrati" Nicola Paldino e mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Jonio e vice presidente dei vescovi italiani. Accoglierà gli ospiti il prof. Renato Guzzardi, che da anni organizza manifestazioni e incontri culturali nel suo casale di San Demetrio Corone. Francesco Capocasale, autore del saggio, già sindaco di Dipignano e da sempre impegnato in una presenza da cristiano in politica, ha voluto raccogliere alcuni dei suoi interventi - su quotidiani e periodici - sulle tematiche dello sviluppo del Sud: "Non possiamo relegare nell'archivio delle occasioni mancate il nostro impegno per avvicinare il Sud al Nord del nostro Paese". Nelle "pagine" del suo libro molti sono i riferimenti al territorio, alla cooperazione, all'economia sociale e allo sviluppo sostenibile, a cui si riferirà l'intervento di Nicola Paldino che porterà la sua esperienza di presidente di una banca di comunità, qual è il Credito Cooperativo. Mons. Francesco Savino affronterà la spinosa questione dell'Autonomia differenziata, che nei mesi scorsi l'ha visto tra i protagonisti più appassionati di quella che è stata definita la 'secessione dei ricchi'. Mons. Savino nei suoi interventi, ripresi dalla grande stampa nazionale, ha indicato per il Sud, un 'nuovo Risorgimento', per tentare di eliminare "divergenze e palesi squilibri". Si annuncia una serata d'agosto interessante ed effervescente; gli organizzatori ci tengono a precisare che al termine del "firmacopie" ci sarà il momento conviviale del tarallucci & vino.