di PAOLA PERRI - Una festa di colori, suoni, condivisione e incantevole paesaggio la XVI edizione 2025 del Be Alternative Fest, la due giorni di concerti sul lago Cecita, nella Sila cosentina.

Un nutrito calendario di partecipazioni artistiche e stand gastronomici, musicali e di merchandising ha accolto un numerosissimo e partecipativo pubblico arrivato da ogni parte d'Italia e dall'estero, anche in gruppi organizzati. Un successo di presenze, oltre 4000, obiettivo centrato con grande soddisfazione per gli organizzatori: "portare musica dal vivo in un luogo così speciale ripaga di tutti gli sforzi, soprattutto in un momento storico in cui spesso vengono privilegiati i grandi numeri e gli spazi delle arene. Be Alternative nasce e cresce con un’altra filosofia: ci interessa la dimensione umana, la qualità del contatto tra pubblico, natura e artisti. Non inseguiamo lo sbigliettamento a ogni costo, vogliamo che chi viene qui porti a casa un ricordo autentico dell’esperienza vissuta, in un equilibrio tra territorio, espressione artistica e ambiente. Offriamo uno spazio che si può vivere e respirare, senza sovraffollamenti, dove tutti possano godersi la musica nel modo più giusto: con attenzione, cura e rispetto”.

I protagonisti:

Nella prima giornata, la collaborazione con il Color Fest di Lamezia Terme ha dato forma al Be Color.

Tra i momenti più intensi, la magia del progetto live “Tomorrow Comes The Harvest” guidato da Jeff Mills insieme ai musicisti Jean-Phi Dary e Prabhu Edouard: un dialogo ipnotico tra elettronica, improvvisazione e pulsazioni rituali. Applauditissimo anche il live set di Christian Löffler, che ha fatto viaggiare il pubblico in paesaggi sonori contemplativi. Almamegretta hanno celebrato i trent’anni di “Sanacore” con un live contaminato da dub, reggae e tradizione mediterranea. In apertura la sperimentazione sonora di Kety Fusco con la sua arpa elettrica manipolata. A chiudere la serata il dj-set di Retro Cassetta, che ha trasformato le rive del lago in una festa pulsante, un viaggio in musicassette tra i linguaggi sonori del Nord Africa.

Nella seconda giornata, il pubblico ha goduto dell'apertura di Nada e la sua musica sempre coinvolgente, anche per i più giovani. A seguire la musica di Niña, artista poliedrica dalla passione partenopea e dalle rivisitazioni ricercate della tradizione musicale napoletana: diversi i messaggi di una intensa performance, tra cui quello di un mondo femminile tra leggenda e misteri legati alla tradizione popolare, sacro e profano, radici e memoria, contraddizioni e lotta ad una cultura spesso prevaricante. "Sta femmena 'e niente mo vo tutt' e cos',...'Na mano s allonga..."

Max Gazzè con Musicae Loci, affiancato dalla Calabria Orchestra diretta da Checco Pallone, una chicca musicale tutta calabrese ha catturato il pubblico in un’esplosione di coinvolgenti sonorità: un gioioso momento di danza condivisa, tra i colori delle coperte distese sul verde e la suggestione cromatica del tramonto sul lago. Un repertorio cantautorale di scrittura d'autore, fuso con sonorità della tradizione musicale popolare. Il suono di strumenti ottenuti da oggetti domestici, poi, hanno richiamato alcune suggestioni musicali come le colonne sonore del maestro Morricone in cui questi particolari e inconsueti strumenti sono stati iconicamente impiegati.

I colori della bandiera israeliana si sono levati dal pubblico, a conferma che be alternative non è solo un'esperienza musicale.

Con l'immagine affascinante del tramonto, delle coperte e bandiera ripiegate, tra l'abbraccio del paesaggio e della gente agli artisti che hanno donato tutta la loro storia e la loro arte, tra i saluti di sconosciuti che hanno fatto insieme per qualche ora un pezzo di strada di ascolto e partecipazione, si sono spenti i riflettori, dopo la chiusura a sera con il dj-set di Fabio Nirta tra luci e suoni mixati, nella soddisfazione e ammirazione generale per l'ottima e precisa organizzazione, già orientata al prossimo anno e al prosieguo di appuntamenti:

la musica continua in questo agosto di alternative live music, con il gemellato Color Fest di Lamezia Terme alla sua XIII edizione, che vedrà sul palco il secondo classificato alla competizione canora sanremese di quest'anno, Lucio Corsi.

Il 14 agosto sulla Riviera dei Tramonti di Lamezia ancora un appuntamento del format Be color, con i The Murder Capital, Shame, Offlaga Disco Pax, Populous ed Ekkstacy.

"Come da tradizione, accanto alla musica si sono svolte anche escursioni ed esperienze nel territorio, curate da Esperiandanti e T-Space, in continuità con lo spirito del festival: far vivere la Sila non solo come sfondo, ma come parte integrante dell’esperienza".

Il festival è stato realizzato con il supporto del Bando regionale "finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico”, con il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila e del Gal Sila. Non è uno slogan ma forse un'urgenza condivisa di pratiche nuove di abitare questo tempo cercando significati comuni, attraverso

il veicolo privilegiato che può essere la musica.

Come sempre un dispiego imponente di professionalità e maestranze con uno sforzo organizzativo sempre più perfezionato e curato, meritevoli tutti di una carrellata di menzioni, a partire dallo staff tecnico e della security che ha regolato gli ingressi con attenzione, occupandosi di tutte le esigenze di chi è arrivato da ogni parte a fruire di uno spettacolo di natura, musica, convivialità, buon cibo, sole e un pomeriggio di gioia condivisa non senza messaggi importanti lanciati dal palco e dal pubblico sul prato.

Arduo il compito di tradurre in parole la bellezza suggestiva di quelle ore di un sabato e domenica in un'atmosfera magica, in quel tripudio di luce sull'acqua cristallina del lago incorniciato dal verde, un abbraccio che ha con-tenuto artisti e pubblico danzante, in una festa suggestiva sull'anfiteatro naturale di quel prato in discesa.

Un’allegra distesa di coperte colorate, di danza condivisa, di sole e aria pulita.

Una fruizione differente della musica, in una cornice di natura e paesaggio dai tramonti mozzafiato sul lago, in una dimensione diversa e più raccolta, consapevole e dall'ascolto profondo. Forse la festa di un modo diverso di fruire di luoghi, musica e un bisogno di ascolto di messaggi che diventa la modalità differente di stare al mondo. To be alternative, appunto.

Naturale il collegamento di pensiero con un'altra distesa verde in questi stessi giorni animata da un popolo di giovani arrivati da ogni parte del mondo a Torvergata, Roma, per la giornata mondiale della gioventù, il Giubileo dei giovani. Chi vive queste esperienze sa che non porta a casa solo il bel chiasso di qualche ora ma il senso più profondo di una carica di energia e consapevolezza condivisa che qualcosa può ancora accadere e che è nostra responsabilità: fosse anche solo quella di essere riverbero, una volta spenti i riflettori, di qualche riflessione in più.

Non serve cambiare subito il mondo, basta rinnovare se stessi e lo si può fare solo insieme. Che forse ancora un'alternativa e una speranza possono essere possibili, in mezzo a scoraggianti epiloghi della storia del mondo di questo tempo. Le piccole gigantesche Cose che diventano camei di partecipazione.