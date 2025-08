Immagini e parole che si incontrano, si intrecciano, e si fondono in un affascinante racconto: quello della nostra terra di Calabria. Giuliano Guido la ama incondizionatamente, e la percorre in lungo e in largo, catturandone l’essenza con i suoi scatti fotografici e annotando pensieri che compongono un interessante itinerario dell’anima. La sua è una ricerca appassionata, in cui identità, bellezza, storia e storie stratificate nel tempo, sono offerte al lettore con l’invito a conoscere, scoprire, amare una terra dai molteplici volti o a riscoprirla, ritrovando il proprio “sentimento” dei luoghi. Il libro “Viaggio di identità. Tra territorio e paesaggio, un percorso in terra di Calabria”, sarà presentato mercoledì 6 agosto alle ore 21 presso il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati. Porteranno il saluto istituzionale il Sindaco Cataldo Minò e la Delegata alla Cultura Alda Montesanto. Interverrà il Delegato ai Turismi Antonio Scarnato. Dialogherà con l’Autore la Direttrice del Museo Assunta Scorpiniti, mentre le letture saranno curate da Maria Pirìto e Franca Rizzo. Un nuovo appuntamento del programma “Un’Estate al Museo”, da non perdere.