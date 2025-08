Paesaggi e bellezza del Paese del Moscato Passito sono stati scelti come set naturale per alcune riprese del nuovo film del regista e attore Rocco Papaleo. Si tratta di un’occasione importante che conferma la straordinaria capacità attrattiva, emozionale ed esperienziale del nostro patrimonio di biodiversità, apprezzato e privilegiato ancora una volta per la sua autenticità ed il suo valore culturale e identitario. Così il Sindaco Renzo Russo sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalla Fondazione Calabria Film Commission e l’apprezzamento mostrato dalla Produzione per i siti scelti per il set. Le riprese cinematografiche coinvolgono i due rifugi situati sulla Sella di accesso a Piano di Mezzo, vicino ai Piani di Masistro, nel cuore del vasto territorio saracenaro. Piano di Masistro e Piano di Novacco restano al centro della visione strategica dell’Amministrazione Comunale guidata da Russo. Grazie all’ambizioso progetto Bici in Comune, Saracena è oggi pienamente inserita, infatti, nelle grandi diramazioni delle Ciclovie dei Parchi della Calabria, un itinerario di 545 km che collega Laino Borgo a Reggio Calabria, attraversando il Pollino, la Sila, le Serre e l’Aspromonte. Si tratta, quindi, di un ulteriore riconoscimento che ci qualifica – sottolinea il Primo Cittadino – e che aggiungere coerenza e prospettive al progetto, sul quale siamo impegnati, di costruzione di una destinazione riferimento per il turismo lento, eco-sostenibile ed esperienziale. Ringraziamo la Fondazione Calabria Film Commission per il costante impegno nella valorizzazione dei luoghi e paesaggi identitari della regione – aggiunge il Primo cittadino – e siamo felici di vedere gli angoli naturali incontaminati del nostro territorio come location ideale anche dal punto di vista cinematografico. Una pellicola – precisa - firmata da Papaleo con interpreti del calibro di Vanessa Scalera e Claudia Pandolfi, darà sicuro ed ulteriore slancio all'immagine del nostro borgo e dell’intero Parco Nazionale del Pollino. Il film, prodotto da Picomedia – già nota per successi come Mare Fuori, Nostalgia e Venuto al Mondo – sarà ambientato tra Basilicata e Calabria. La disponibilità e l'accoglienza della comunità, insieme alla bellezza incontaminata dei luoghi – sottolineano dalla Produzione – sono state determinanti nella scelta della location. Siamo convinti – conclude Renzo Russo – che occasioni come questa rafforzino il messaggio di un Sud capace di raccontare sé stesso con linguaggi nuovi ed universali, senza rinunciare alla propria identità, anzi esprimendola con una nuova narrazione, distintiva e orgogliosa, capace di spostare baricentri e visioni spesso imposte da altro e da altri. Il cinema ed il cineturismo restano, da questo punto di vista, strumenti potenti per promuovere la cultura, la bellezza e la dignità dei nostri territori.