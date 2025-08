Valorizzare competenze e capitale umano, favorire l’integrazione tra scuola, università e imprese in una prospettiva di crescita e di rilancio dell’intero comparto agroalimentare regionale; consolidare, in questo percorso, il ruolo strategico e punto di snodo tra tradizione e innovazione tecnologica, offerta e domanda di lavoro, punto di riferimento per la formazione tecnico-professionale, mettendosi al servizio dello sviluppo territoriale in un’area, quella di Corigliano-Rossano, a forte vocazione agricola. Sono, questi, gli obiettivi sottesi all’importante convenzione sottoscritta tra l’Istituto Tecnico Agrario con il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. È quanto fa sapere il dirigente scolastico Saverio Madera esprimendo soddisfazione per questo importante risultato che, inserendosi nell’ambito del Progetto Nazionale POT SISSA3EFG, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresenta un significativo passo avanti nella costruzione di un ponte tra il mondo della scuola, la ricerca scientifica e il tessuto produttivo calabrese. Con questo accordo – aggiunge – rafforziamo la nostra missione educativa, puntando su una didattica dinamica, aperta e connessa con i bisogni reali del territorio. La convenzione – chiarisce il dirigente - prevede un’ampia gamma di attività congiunte: orientamento universitario, laboratori scientifici, percorsi di autovalutazione per studenti, aggiornamento professionale per i docenti, attività sperimentali in azienda agraria e serre didattiche. Il tutto sarà supportato da un’intensa interazione tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti dell’Istituto, con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli studenti e ridurre il tasso di abbandono universitario. Il progetto potrà contare sul contributo scientifico dei docenti Antonio Gelsomino, referente del Dipartimento di Agraria e Francesco Filippelli, referente per l’Istituto Majorana.