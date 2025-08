È stata presentata, la squadra Regione Calabria Performer Cup tv all'interno di un locale del luogo. "I tempi duri non durano sempre, ma le persone toste sì" diceva Robert Schuller e noi questa sera possiamo dire di avere avuto la testa dura, di averci creduto, di averci lavorato, di aver costruito. Apre cosi la serata di cerimonia di presentazione della Squadra REGIONE CALABRIA, Silvia Falvo, neo diplomata della Scuola delle Arti MAROS in TEATRO e membro della squadra regionale che parteciperà al Programma televisivo targato Rai PERFORMER CUP TV

Quest'avventura è partita 4 anni fa, subito dopo il periodo del COVID, forse è stato anche un modo per evadere dalla bruttura di quel tempo e invece <

Oggi il Performer Cup coinvolge ben 36 paesi e in questi giorni si stanno svolgendo i campionati nazionali e le fasi internazionali degli altri stati.

Traspare la felicità dalle parole di Silvia Falvo e dagli occhi dei componenti della squadra regionale della Calabria e anche una punta di orgoglio e soddisfazione, forse un po' più di una punta, perché lo scorso anno, oltre ai podi nella disciplina di Recitazione e Performer completo si aggiunge il duo, la Small Company e la Large Company. A podio anche la disciplina della Danza e della Danza aerea con un'altra eccellenza del nostro territorio e della Regione, i ballerini di Create Danza e Create Pro, abbiamo conquistato la disciplina della musica e quella del canto. "E se l'emozione dello scorso anno è stata bellissima, fortissima ed entusiasmante con Giuseppe Pallone, andare in TV sulla Rai con l'intera squadra REGIONE CALABRIA, ha tutto un altro sapore, quello della nostra Terra, della nostra Arte e del nostro Cuore" conclude la Falvo.

La parola passa poi ad Aladina Tinari, presidente regionale della FIPASS Calabria alla guida della sezione regionale da 3 anni, per i saluti istituzionali. Presente alla cerimonia il vicesindaco del comune di Corigliano Rossano, l'assessore Giovanni Pistoia che ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto e che deve essere considerato un punto di partenza per una realtà destinata a non fermarsi e a crescere ancora e che valorizza le potenzialità dei giovani e da lustro alla città e al contesto culturale e di spettacolo, una bella realtà che conquista l'accesso ad un programma televisivo RAI. Si complimenta con i componenti della squadra con gli organizzatori e tutto lo staff che segue gli artisti. Arrivano i saluti del consigliere regionale Pasqualina Straface, impegnata fino a sera a Reggio Calabria, che non ha fatto mancare il suo saluto e il suo in bocca al lupo alla squadra della sua regione.

L'amministrazione regionale infatti, segue gli artisti atleti del PERFORMER CUP da 4 anni, grazie all'interesse dell'assessore Gianluca Gallo che ha visto performerare gli artisti e ha coinvolto gli assessori e i delegati al ramo spettacolo, sport e cultura.

In platea anche le professoresse Katya Genova e Daniela Rapani, insegnanti di alcuni giovani Performer e di alcuni componenti della squadra regionale, che fin dalla edizione di Catania del

2022 hanno seguito, sostenuto e supportato i giovani artisti e li hanno visti crescere, motivandoli anno dopo anno.

La parola passa alla coach della squadra Regione Calabria, Mariarosaria Bianco che illustra i risultati ottenuti questo anno alla fase regionale del campionato e il medagliere nazionale della regione dello scorso anno che grazie ai podi ottenuti dai nostri artisti conquista l'accesso al programma televisivo.

Sulle note dell'inno di Mameli e su quelle della sigla del programma TV sfilano i membri della squadra calabrese, accompagnati dagli artisti più giovani, partecipanti anche loro al Campionato nazionale.

Apre la sfilata il tricolore della bandiera italiana e lo stemma della Regione Calabria.

Capitano della squadra è l'attore Giuseppe Pallone, attuale Capitano della Nazionale italiana dei Performer, insieme a lui il musicista Giuseppe Schettino, la compagnia di danzatori di Create Pro - Create Danza, il giovanissimo cantante Carlo Fortino, la Small company e la Large company di recitazione con Gabriel Berlingieri Seres, Mariacarla Calabretta, Silvia Falvo, Isabel Rizzuti, Graziella Turco e Andrea Milito.

Un programma televisivo targato RAI che vede le squadre italiane sfidarsi a colpi di danza, canto, recitazione, musica e arti circensi e acrobatiche.

Chiude la serata il momento performativo, con una toccante interpretazione sui sogni dell'attore e regista Alberto Mosca, ospite della serata, seguito da una simpatica e spumeggiante performance a cappella del piccolo cantante Carlo Fortino. Commuovono i monologhi di Gabriel Berlingieri Seres e Giuseppe Pallone.