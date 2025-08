Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di rilancio e trasformazione di Lorica. L’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore ha inaugurato il Centro di informazione turistica, realizzato con un finanziamento di 50mila euro del Gal Sila e affidato alla gestione della locale Pro loco. La struttura di legno, ecocompatibile ed ecosostenibile, si trova nel cuore del Parco nazionale della Sila e sarà punto di riferimento per i turisti. “Quando un visitatore arriva, ha bisogno di accoglienza, orientamento e – dichiara la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro – servizi completi. Con questo nuovo presidio, miglioriamo l’accoglienza e valorizziamo l’identità di Lorica”. Il Centro si inserisce all’interno di una strategia di rilancio più ampia che l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Succurro sta portando avanti da anni, utilizzando tutti i fondi pubblici disponibili e attivando sinergie locali. “Continuiamo a realizzare opere e a consegnarle alla comunità – aggiunge Succurro – perché siamo stati scelti per questo”. A pochi passi dal Centro informazioni, proseguono senza sosta i lavori per la trasformazione del lungolago, opera finanziata con fondi Pnrr per quasi cinque milioni di euro. Il progetto prevede banchine illuminate con approdi per barche a vela, box per nuove attività commerciali e installazioni identitarie, tutto con materiali naturali e dunque nel pieno rispetto dell’ambiente. Negli ultimi anni, Lorica è interessata da un boom turistico crescente, evidenziato anche da studi di economisti e docenti universitari della Calabria. A conferma della volontà di costruire uno sviluppo stabile e legato ai giovani, la sindaca ricorda un ulteriore progetto in corso. “Per iniziativa della Provincia di Cosenza, che ho l’onore di guidare, è stata avviata la realizzazione di un liceo sportivo a Lorica, per il quale è già stato acquistato un apposito immobile. Si tratta di un’altra opera fondamentale, che unisce formazione, sport e – conclude Succurro – presenza stabile di nuove generazioni nella nostra montagna”.