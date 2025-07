Educare alla sostenibilità attraverso la buona tavola. Si è svolta a Pietrapaola una tappa di Econgusto Tour, il progetto promosso da UDiCon Nazionale insieme a partner esperti per sensibilizzare sullo spreco alimentare, i consumi sostenibili e l’economia circolare. È stato un incontro concreto e partecipato per riflettere sul modo di mangiare e di consumare, con l’obiettivo di promuovere pratiche sane, responsabili e rispettose dell’ambiente.

È quanto fa sapere il Presidente Provinciale Cosenza e componente della Presidenza del Consiglio Nazionale UDiCon, Ferruccio Colamaria, declinando i diversi aspetti educativi emersi nel corso dell’evento tenutosi nei giorni scorsi nei locali di un ristorante del luogo.

A guidare gli ospiti in quella che, a tutti gli effetti, è stata una cena consapevole è stata la la nutrizionista Lucia Bosco che ha illustrato l’importanza di mangiare sano e in maniera sostenibile, fornendo consigli pratici su come ridurre gli sprechi alimentari nelle famiglie e nella ristorazione. Dai metodi di conservazione alle scelte di acquisto intelligente, fino al riutilizzo creativo degli avanzi, la serata si è trasformata in un vero laboratorio di idee sostenibili.

All’incontro conviviale ha partecipato anche Domenico Iamundo, Presidente di UDiCOn Calabria, insieme a Mario Smurra, Vice Segretario Nazionale FNA e Presidente Nazionale EPAS, al Sindaco di Pietrapaola Manuela Labonia e al vice sindaco Giuseppe Forciniti, che hanno condiviso il valore di promuovere queste iniziative sul territorio, ringraziando l’associazione per la difesa dei consumatori per l’impegno costante nella formazione civica dei cittadini.

Ridurre lo spreco alimentare – ha sottolineato Iamundo – significa risparmiare risorse, tutelare l’ambiente, ma anche costruire un modello di educazione civica per tutti. Un piccolo gesto quotidiano, come cucinare ciò che serve o riutilizzare gli avanzi con intelligenza, può fare la differenza nel tempo, migliorando la qualità della vita e riducendo le disuguaglianze.

Non si è trattato solo di un evento gastronomico. La cena antispreco ha rappresentato un momento di educazione collettiva che unisce il gusto alla responsabilità, con ripercussioni importanti sul presente e sul futuro: ridurre sprechi, limitare l’impatto ambientale e costruire comunità più forti, attente ai bisogni di tutti.

L'IMPEGNO PERMANENTE DI UDICON PER LA SOSTENIBILITÀ

L’Econgusto Tour che in Calabria ha toccato il comune di Pietrapaola – ha concluso Ferruccio Colamaria – nasce con l’obiettivo di promuovere questi valori fondamentali e avviare un cambiamento culturale reale.