di DON MICHELE ROMANO - Oggi celebriamo la festa di Santa Brigida di Svezia (1303-1373).

IL Vangelo (Lc 2, 36-38), ci offre un parallelo perfetto tra la sua vita (vera Sacerdotessa della Vita: Madre di ben otto figli), e quella della Profetessa Anna, figlia di Fanuèle, che: "Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte giorno, con digiuni e preghiere" (v 37b). La vita di Santa Brigida, è davvero affascinante: Figlia, Moglie, Madre di tanti figli, Vedova, Principessa e Consigliera del Re, Religiosa, Fondatrice, ecc., ma soprattutto Donna amata da Gesù, che le affidò segreti celestiali, addentrandola nell'Amore rivelato della sua Passione. San Giovanni Paolo II, l'ha inserita tra le Patrone d'Europa, insieme a Santa Edith Stein, e Santa Caterina da Siena. Come la Profetessa Anna, anche Santa Brigida servì il Signore, sia nello stato "sposato", che in quello "vedovo". Come Anna, era in attesa del Signore, giorno e notte, anche santa Brigida, nei confronti di Dio, che a lei pure si manifestò, accolse docilmente il disegno Divino nella sua vita. Fu uno strumento fedele, che ebbe una forte influenza nel rinnovamento dell'Europa del suo tempo. Forse in questo preciso momento storico, il Signore conta anche su di noi, per liberare l'Europa, da tutte le sue schiavitù, per ritornare ad essere faro di Luce Cristiana per il mondo intero.

Un mondo, il nostro, che oggi vede solo nelle cose materiali e nell'Economia, il valore supremo! Occorre da parte nostra, che ci consideriamo discepoli del Signore, questa testimonianza coerente, pratica ed autorevole, ovvero, di rendere visibili: La Giustizia, la Misericordia, la Pace, e l'impegno Sociale, per un vero irraggiamento di questa "Luce", che deve condurre gli uomini a riconoscere il valore supremo: La Sapienza del Padre, che è nei Cieli. È questo, il "Testamento

Spirituale", che ci ha lasciato Santa Brigida, la Mistica venuta dal Nord:

Ecumenismo, Unità e Rinnovamento interiore! Mi colpisce, che nella Bolla di Canonizzazione, del 7 ottobre 1391, si affermava che: "La Santa, per grazia dello Spirito Santo, meritò di avere visioni, di udire rivelazioni e di predire molte cose con spirito profetico"! Il carisma della Profezia, raramente è stato attribuito ad una donna, nella storia della Chiesa, e Santa Brigida, l'ha esercitato con particolare coraggio, perché ha saputo "osare", scavalcando le convinzioni sociali del tempo, e, addirittura, proporre, sotto l'impulso dello Spirito, un autentico "risveglio" nella Chiesa. Ascoltata da Papi e Potenti della Terra, sol perché si è fatta "canale" della voce Divina,

additando una strada, per abitare da "dentro", e concretamente, l'utopia di un Cristianesimo autentico! Per quanto ci sarà possibile, imitiamola!!! Auguri di vero cuore, a chi porta il bel nome di (Santa) Brigida, ed a noi tutti, Auguro di trascorrere una serena e santa giornata.