Sesto appuntamento per "La Paesana 2025", gara podistica snodantesi sui 10 chilomentri. Percorso articolato in 5 giri e caratterizzato da una continuità di saliscendi che, complice la temperatura di circa 35°C., lo hanno reso molto impegnativo. Sempre alto il numero dei partecipanti con circa 200 atleti. Sesta edizione ricca di Novità. In primis la " corri spingi divertiti" gara con i passeggini aperta a tutti i genitori per la gioia dei propri bimbi; a seguire la gara amatoriale di 4Km. aperta a tutti ed infine la gara competitiva valida come IV° prova del Campionato Cds Fidal regionale aperta ai soli tesserati delle varie Asd partecipanti.

Anima e motore della manifestazione il concittadino Antonino Magisano della Asd " Marathon Cosenza" che con immenso sforzo e grande dedizione fa si che ogni anno il suo paese viva sotto i riflettori un grande momento di Sport! Assoluto maschile vince la gara l'ormai ben noto

Elshaikh Charles James della ASD " Polisportiva Magna Graecia" di Cassano mentre nell'assoluto femminile prima al traguardo è Rosa Ciccone dell'Asd " Atletica Barbas" di Reggio Calabria.

Presente ai nastri di partenza l'Athlos Mirto Crosia con i due alfieri Master Andrea Ponzi giunto IV nella Categoria SM45 a un soffio dal terzo classificato, il mitico Paolo Audia della ASD " Jure Sport " di San Giovanni in Fiore, e dall'autorevole e determinatissimo VI posto di Gianluca Sabetta nella categoria SM45.