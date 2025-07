“Lo sgambatoio che inauguriamo è, soprattutto, un’area protetta nata dalla volontà di un gruppo di cittadini che ha deciso di collaborare con l’Amministrazione Comunale a favore del bene comune. E’ il primo sgambatoio con queste caratteristiche che si realizza non solo in Calabria, ma addirittura in Italia, per come hanno tenuto a farmi presente con orgoglio i futuri gestori della piccola ma importante infrastruttura”. E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso consegnando alla città il nuovo spazio a servizio dei cagnolini e dei loro padroni, realizzato a seguito di un progetto che è la risultanza del patto di collaborazione che l’Amministrazione comunale ha inteso sottoscrivere, applicando il principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito che consente la legittimazione dei cittadini ad intraprendere iniziative autonome per perseguire attività di interesse generale e collettivo. Lo sgambatoio, infatti, è affidato alla cura di un gruppo di cittadini che hanno sottoscritto la proposta “nel solco – ha proseguito Franz Caruso - di una cittadinanza attiva che deve essere ampliata e rafforzata sempre più. Sono questi gli esempi da valorizzare e seguire, quelli che mi sono da pungolo a proseguire nell’impegno di guidare la comunità dei cosentini, che è assai faticoso e stracolmo di responsabilità, ma che ho scelto perché amo Cosenza.