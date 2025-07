Riempire di servizi e contenuti la Destinazione Melissa, che deve avere un mantra: essere sempre più ecosostenibile. Creare opportunità per target diversificati, attraendoli soprattutto nel periodo estivo con un occhio alla destagionalizzazione del turismo che trova il perno di leva in uno dei centri storici più belli, misteriosi e affascinanti della Calabria, arroccato attorno ai ruderi del Castello Medievale. È questa la mission che guida la nostra azione per consolidare Melissa come meta autentica, accessibile e rispettosa dell’ambiente. È quanto fa sapere il Sindaco Luca Mauro presentando il cartellone degli eventi estivi de LE SERE D’ESTATE A MELISSA per il mese di luglio. Dopo i primi appuntamenti del ricco programma partito lo scorso mercoledì 16 luglio che hanno fatto registrare già una bellissima cornice di pubblico, il carnet degli eventi proseguirà con altri 13 eventi fino a giovedì 31 luglio. Attraverso la proposta di eventi estivi, costruita in poco tempo dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale – ricorda il Primo cittadino - cercheremo di venire incontro alle esigenze di quanti ci hanno scelto come meta privilegiata, anche per la qualità dei servizi che la nostra comunità mette in campo. Allo stesso tempo stiamo già immaginando nuove declinazioni e nuovi progetti che contiamo di mettere in campo dal prossimo autunno per rendere Melissa sempre più attrattiva in ogni stagione.