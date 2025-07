Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato, sulla Terrazza del Museo, l’incontro con Federico Quaranta, nell’ambito della rassegna estiva Museo in Fest 2025. L’evento si è svolto in occasione di una delle aperture straordinarie serali del Museo (dalle ore 20:00 alle ore 24:00) e ha registrato un’ampia presenza di pubblico. Quaranta ha presentato Le radici del futuro all’interno del suo Rispetto Tour, un viaggio poetico e musicale accompagnato dalle musiche e sonorizzazioni di Samuele Giacomozzi e dalla voce e percussioni di Fabia Salvucci, con la regia di Francesco Lucibello e Sante Paolacci. Lo spettacolo ha proposto una riflessione sulla società contemporanea attraverso un percorso ispirato alla poesia popolare transumante, affrontando il tema dello spegnersi dell’Italia rurale e della dispersione delle sue radici culturali. Il racconto si è mosso tra evocazioni letterarie e riferimenti ai classici, da Omero a Dante, da Pasolini a Collodi, offrendo uno sguardo profondo sulle trasformazioni della nostra identità collettiva.

L’incontro con Federico Quaranta si inserisce nel calendario di Museo in Fest 2025, la rassegna estiva del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in programma dal 17 giugno al 30 agosto, che propone oltre due mesi di cultura, musica e spettacolo. Concerti, spettacoli teatrali, incontri, conferenze e attività per bambini animano le piazze e le terrazze del Museo, con l’obiettivo di rendere la cultura un’esperienza accessibile, coinvolgente e condivisa. Numerosi appuntamenti, come quello del 18 luglio, prevedono l’apertura serale straordinaria del Museo, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere gli spazi museali tra parole, musica e tramonti sullo Stretto.