Le Ciclovie di Novacco e di Masistro entrano, come grandi diramazioni, nel circuito della più grande Ciclovia dei Parchi della Calabria, un itinerario che unisce Laino Borgo a Reggio Calabria attraverso 545 km, dal Pollino allo Stretto, immersi in boschi meravigliosi. Grazie all'ambizioso progetto Bici in Comune, la città del Moscato Passito si posiziona come destinazione di riferimento per un turismo lento, eco-sostenibile ed esperienziale. È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo, ringraziando le Associazioni sportive ASD Podismo e sport Saracena e Terre dell’Orsomarso ASD per la loro preziosissima partnership nel progetto e sottolineando come la proposta, presentata dall’Amministrazione Comunale sia stata, insieme a quella di Aiello Calabro, l’unica ad essere stata accettata e finanziata tra i piccoli comuni della provincia di Cosenza. Questo riconoscimento - sottolinea il Primo Cittadino - premia il nostro impegno nel valorizzare il territorio e nel creare un'offerta turistica innovativa e accessibile. Il progetto – spiega ancora – riguarda 13 percorsi ciclabili per un totale di 266 km, riguarda un'ampia gamma di opzioni per i ciclisti di ogni livello che attraversano il Parco del Pollino. La Ciclovia di Novacco e di Masistro, infatti, inserendosi nel cuore di questo patrimonio naturalistico, si distingue di fatto come un unicum in Calabria per la sua capacità di offrire un'esperienza cicloturistica davvero immersiva e fruibile da ogni livello di preparazione, dagli amatori ai professionisti. L'itinerario - aggiunge il Sindaco - unisce il fascino naturale del territorio, costellato di paesaggi montuosi, gole impetuose, altipiani e fiumi, a quello dei percorsi studiati per cicloturisti di ogni preparazione. Tra questi, un'attenzione particolare è stata dedicata alla creazione di percorsi tematici, pensati per valorizzare le bellezze naturali e culturali del Parco Nazionale del Pollino, e adatti a diversi target turistici, con un'attenzione particolare a due segmenti in crescita: la disabilità e l'infanzia. Questa nuova ciclovia, quindi, - sottolinea - non è solo una tappa della più grande Ciclovia dei Parchi, ma una vera e propria destinazione che invita a soggiorni prolungati, trasformando il Parco Nazionale del Pollino in un luogo ideale per vacanze in bicicletta di più giorni. Per come struttura, l’idea, vincente sotto ogni punto di vista, si configura come un attrattore turistico a tutti gli effetti. Secondo il Quinto Rapporto sul cicloturismo in Italia di Isnart e Legambiente, il cicloturismo ha generato 89 milioni di presenze nel 2024, con un impatto economico stimato in quasi 9,8 miliardi di euro. Parliamo, dunque - aggiunge il Sindaco - di cifre importanti che in chiave glocal possono assumere una rilevanza impressionante se si pensa agli interessi che ruotano attorno al mondo delle due ruote tradizionali. Insomma - dice - è un'opportunità strategica per i piccoli comuni come il nostro, capace di diversificare l'offerta turistica e attrarre visitatori da tutto il mondo. A tal fine, è prevista un'intensa attività di promozione e digitalizzazione dei percorsi, con la creazione di un portale web dedicato e la presenza sui principali canali social e piattaforme specializzate, come Komoot e Strava. Il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le due società sportive ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del bando nazionale Bici in Comune di Sport e Salute, promosso dal Ministero dello Sport, confermando la qualità e l'innovazione della proposta. Questo finanziamento - conclude Renzo Russo - ci permetterà di realizzare una segnaletica dedicata, in linea con le normative e le migliori pratiche del cicloturismo, e di mettere in sicurezza i percorsi, rendendoli accessibili a tutti. Saranno realizzati eventi e creati pacchetti turistici che coinvolgeranno le strutture ricettive locali, i ristoranti e gli artigiani, creando una rete di collaborazione per stimolare l'economia del territorio.