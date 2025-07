di DON MICHELE ROMANO - Forse è il caso di dire, che il Vangelo di oggi (Lc 10, 38-42), suscita in ognuno di noi, un grande dilemma: Molte volte ci piacerebbe vivere il ruolo di Maria, tutta intenta ad ascoltare la parola di Gesù, ed invece, come Marta, spesso ci lasciamo prendere e distrarre dai molti servizi: "Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose..." (v 41). "Calma", sembrerebbe risponderle Gesù: Certo, è importante ciò che fai, ma è anche importante che ti "riposi", stando con me ed ascoltandomi. Tuttavia, chi veramente ama il Signore, ogni momento è buono per ascoltare la sua Parola, e anche in mezzo a mille occupazioni e preoccupazioni, continua, come Maria, a custodire "la parte migliore"! In fondo, queste due Sorelle, sono metàfora della nostra stessa esistenza, sono "simboli" della vita "attiva" (Marta), e della vita "contemplativa" (Maria). Questi due "modelli di vita", non vanno mai separati o contrapposti l'uno all'altro, anzi, è il caso di "unire", pur vivendo nel mondo, occorre saper "coniugare": Lavoro e Preghiera - Vita attiva e Contemplazione (San Benedetto, parlava appunto, di: "Ora et Labora" - Prega e Lavora. Dall'insegnamento di Gesù, sappiamo che un Cristiano "cresce", nella misura in cui resta unito alla vera "Vite", da cui promana la Vita e l'energia necessaria (la "Linfa"), per andare avanti. Così, ogni vero discepolo, come Gesù, deve poter essere "contemplativo nell'azione", consapevole che: "Non di solo pane vivrà l'uomo" (Lc 4, 4), ma "Vive di quanto esce dalla bocca del Signore" (Dt 8, 3b). Non possiamo, pertanto, ridurre la Religione, ad un insieme di pratiche cultuali, di riti, di parole e gesti, che rivolgiamo a Dio, solo per ricevere, poi, un "contraccambio" in: Grazie e Benedizioni. La Fede, è tutt’altro! San Paolo, ci dice chiaramente, che: "La Fede, viene dall'Ascolto"

("Fides ex Auditu" (Rm 10, 17). È solo così, che la Fede, diventa relazione viva e personale con Dio, che ci chiama alla comunione con Lui. È un'occasione che non possiamo perdere! Non commettiamo l'errore di prospettiva di Marta, che accoglie Gesù, "solo" nella sua casa; Maria, invece, lo accoglie anche nel suo Cuore! Marta offre tante cose al Signore (anche il far da mangiare, i tanti servizi per l'accoglienza, ecc.), Maria invece, offre se stessa! Allora mi chiedo: Nella mia vita, cosa è davvero importante per me? Qual'è "la parte migliore", che devo saper scegliere, consapevole che "non mi sarà mai tolta?" (v 42b). È pur vero che Dio, non lo conosceremo mai abbastanza, ma Gesù ci ha indicato la "scelta" da fare: Non un attivismo incauto, che rischia di farci girare a vuoto, ma saper recuperare il primato dell'Ascolto, che ci fa accogliere Gesù "dentro" al nostro Cuore: "nella stanza più segreta e recondita del nostro "Castello interiore", ci dirà Santa Teresa d'Avila; "Spazio Interiore", creato e riservato unicamente all'incontro con Lui. Questo "Ascolto", che il padre ci raccomanda (Lc 9, 35), ci rende autentici "figli di Dio" (1Pt 1, 22). Commentando, poi, questo episodio del Vangelo, Sant'Agostino, simpaticamente, mette sulla bocca di Gesù, queste parole rivolte a Marta, nei confronti della sorella Maria: "Mentre tu, cara Marta, navighi, Maria è già in porto!" Facciamo nostro questo insegnamento: "Il nostro vero bene, è stare vicino a Dio" (Sal 73, 28a). A tutti, gli Auguri più cordiali, per trascorrere una serena e santa domenica.