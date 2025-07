Prosegue la mission della sostenibilità come filosofia per una destinazione autentica e accessibile a tutti. Non solo le spiagge melissesi si confermano per il quindicesimo anno consecutivo Bandiera Blu e per l’undicesimo Bandiera Verde, ma da quest’anno sono insignite anche della Bandiera Ami Green. Un risultato che consolida la vocazione ecofriendly del territorio, con l’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione Comunale di differenziare i target di riferimento e attestarsi come una delle mete più ambite della Calabria.

È quanto fa sapere con soddisfazione il sindaco Luca Mauro ringraziando tutti coloro che contribuiscono a rendere il paese un luogo accogliente, sicuro e vivibile per i residenti e i turisti di ogni età e annunciando che il prossimo martedì 30 luglio, il lungomare ospiterà la Festa della Bandiera Verde, per celebrare insieme un traguardo che rende orgogliosa l’intera comunità. La Bandiera assegnata dai Pediatri italiani – sottolinea il Primo cittadino - è un importante riconoscimento assegnato a tutto il nostro litorale per il mare pulito, le spiagge sicure, servizi di qualità e spazi dedicati alle famiglie. Ma soprattutto – aggiunge – è un invito a godere della proverbiale ospitalità della comunità melissese.

Il riconoscimento della Bandiera Verde per l’undicesima volta – prosegue Cataldo Maltese, Presidente del Consiglio Comunale e Delegato al Marketing del Territorio – non solo qualifica le nostre spiagge come meta adatta alle famiglie ma, grazie ad un tessuto urbano a misura di bambino, traccia la strada per la destagionalizzazione di un turismo fruibile tutto l’anno. La nostra azione di governo, infatti, punta sul rendere sempre più attrattivo il nostro territorio, fornendolo di servizi e di una programmazione socio-culturale adatta a cittadini e turisti. Tre bandiere per le nostre spiagge – ricorda – oggi sono un punto di volta per rafforzare la competitività e l’immagine del territorio, rendendolo una destinazione che unisce benessere, natura e qualità della vita.

Non solo Bandiera Verde. Il riconoscimento della Bandiera Blu per il quindicesimo anno consecutivo certifica la qualità ambientale di tutto il litorale, mentre la Bandiera Ami Green, ottenuta per la prima volta da Ambiente Mare Italia (AMI), premia l’impegno dell’Esecutivo civico nella tutela dell’ambiente e nella promozione di un turismo responsabile. Il nostro comune – sottolinea con orgoglio e conclude il Sindaco Mauro - si distingue per le sue iniziative concrete rivolte soprattutto alle giovani generazioni, costruendo un futuro più sostenibile attraverso la cultura ecologica, la raccolta differenziata che ormai da anni supera la quota del 75% e una visione di sviluppo armonico e inclusivo.