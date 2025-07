Un passo fondamentale verso la rigenerazione culturale, formativa e sociale del borgo di Cerisano è stato compiuto oggi con la firma della convenzione tra il Comune di Cerisano, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DiSPeS) e la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP) dell’Università della Calabria. L’accordo si inserisce nel quadro del progetto “Attrattività Borghi Storici – PNRR Cerisano Factory”, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU, nell’ambito della Linea di Azione 8 – “Realizzazione di iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrasto dell’esodo demografico”.

Il cuore dell’intervento è il Master di II livello in “Organizzazione, leadership e gestione delle risorse umane”, che prenderà avvio a novembre e si svolgerà per un anno interamente all’interno del Palazzo Sersale, rigenerato in hub culturale e formativo per il territorio.

“Un Master di II livello in gestione delle risorse umane è un intervento trasversale che risponde ai fabbisogni sia dell’ambito pubblico che privato,” ha dichiarato il Prof. Vincenzo Fortunato, direttore della SSSAP. “Prevede docenze di livello internazionale, provenienti dal mondo governativo e dalle aziende private che operano nella pubblica amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare le competenze manageriali e la leadership nei contesti organizzativi complessi.”

La convenzione rappresenta un modello innovativo di partenariato pubblico-pubblico basato sulla messa in comune di risorse pubbliche e sulla co-gestione di servizi e attività per lo sviluppo locale, la crescita delle competenze e la valorizzazione del patrimonio culturale.

“La sottoscrizione di questa convenzione rappresenta un passaggio strategico che segna l’avvio di un percorso formativo congiunto, rivolto al territorio e radicato nelle sue esigenze di sviluppo,” ha dichiarato il Prof. Giap Parini, Direttore del DiSPeS dell’Università della Calabria. “La collaborazione tra Università e Amministrazioni locali si configura non solo come auspicabile, ma come necessaria per la co-progettazione di interventi strutturali volti a promuovere competenze qualificate, capaci di incidere in maniera significativa nei processi di crescita sostenibile e nella costruzione di nuove classi dirigenti all’altezza delle sfide territoriali contemporanee.”

L’accordo, sottoscritto oggi dal Sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia, sancisce la conclusione della fase di co-progettazione pubblica e l’avvio operativo delle attività. Il progetto complessivo, denominato “Cerisano Factory”, prevede anche summer school, seminari, percorsi di ricerca e formazione post accademica, con un impatto concreto sull’attrattività residenziale e sulla vitalità culturale ed economica del borgo.

“Una convenzione che si raggiunge dopo una lunga e ponderata progettualità,” ha affermato con soddisfazione il Sindaco Di Gioia. “Con essa si concretizza la piena operatività dell’hub culturale di Palazzo Sersale, destinato a diventare centro propulsore di formazione, innovazione e valorizzazione territoriale. L’intervento rafforza il ruolo dei borghi storici come spazi generativi di sviluppo sostenibile, promuovendo una sinergia strutturata tra Università e territorio e contribuendo alla formazione di nuove classi dirigenti capaci di affrontare le sfide della contemporaneità.” Nell’ambito del medesimo intervento si legano gli accordi con il Conservatorio di Musica S. Giacomantonio di Cosenza, il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria.

L’accordo rappresenta un modello innovativo di cooperazione interistituzionale che investe nel capitale umano e nella formazione delle nuove classi dirigenti, offrendo opportunità concrete a giovani, professionisti e cittadini e contribuendo in maniera determinante alla vitalità culturale, sociale ed economica di Cerisano.

Un esempio virtuoso di come il PNRR, attraverso la misura “Attrattività dei Borghi” (M1C3 – NextGenerationEU), possa tradursi in azioni concrete per il rilancio dei territori interni e delle comunità locali.