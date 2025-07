Ai nastri di partenza “Labellaestate 2025”, la serie di eventi estivi patrocinata dal Comune di Cassano All’Ionio e organizzata in collaborazione con i Parchi archeologici di Crotone e Sibari, il Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” e l’Associazione Laghi di Sibari.

Un programma per la prima volta unico, che investe sul tempo dell’incontro per offrire ai cittadini, ai turisti e ai visitatori tanti eventi, da luglio a settembre inoltrato, che animeranno l’intero territorio: dalle piazze alle coste, non tralasciando luoghi come il centro storico di Cassano, le Grotte di Sant’Angelo, il Parco del Monte. “In queste settimane – ha spiegato il sindaco Gianpaolo Iacobini – abbiamo lavorato fianco a fianco con enti, istituzioni e realtà del territorio per dar vita a un programma estivo unico, ricco, variegato e di qualità”. Cultura, musica, spettacolo, comicità, cinema e grandi eventi si intrecciano per valorizzare Cassano e Sibari, dal monte al mare. “L’obiettivo – commentano Iacobini e l’assessore alla Cultura Ottavio Marino, che ha coordinato le operazioni con gli altri soggetti istituzionali – è offrire ai turisti e ai residenti un’estate capace di raccontare la bellezza del nostro patrimonio e di animare ogni angolo del territorio. Un lavoro condiviso che conferma quanto la cooperazione tra soggetti pubblici e privati sia la vera chiave per una promozione efficace e duratura”.

Cassano e Sibari, dunque, si preparano così a vivere un’estate di emozioni, incontri e scoperte. Una sinergia che ha trovato il favore anche degli altri attori coinvolti nell’organizzazione di un cartellone che conta oltre ottanta eventi tra cui si annovera anche la notte bianca che sarà confermata e oggetto di distinta programmazione successiva. “Per la terza estate consecutiva – ricorda Filippo Demma, direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari – si rinnova la collaborazione con il Comune di Cassano All’Ionio. Quest'anno in maniera ancor più stringente e intensa, sulla base di intenti comuni che riguardano non solo il campo degli eventi estivi, ma anche le strategie dei servizi educativi, come comunicheremo presto. Siamo contenti che queste iniziative servano a radicare sempre di più la nostra comunità nella conoscenza e nella fruizione del patrimonio archeologico e storico dell'Antica Sibari".

Una collaborazione rinnovata che ha coinvolto anche le Grotte di Sant’Angelo, protagoniste di una importante operazione di rilancio.

“Questo complesso carsico – osserva il direttore del Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici”, Felice Larocca – rappresenta una delle più estese e importanti cavità naturali della Calabria. Forti di uno sviluppo di oltre 3,5 km, queste grotte costituiscono una formidabile testimonianza geologica, con gallerie e sale mirabilmente modellate dall’azione erosiva delle acque sotterranee. Ricche di testimonianze archeologiche e minerarie, attestano un durevole rapporto con l’uomo, iniziato sin dalla preistoria. Gli eventi organizzati per l’estate 2025 offrono al grande pubblico un’imperdibile occasione per ammirarne le bellezze e stupirsi della loro magnificenza”.

Soddisfatto anche il presidente dell’Associazione Laghi di Sibari, Luigi Guaragna: “Sono ormai sei anni – e questo è il settimo consecutivo – che ai Laghi di Sibari si dà spazio alla cultura, allo spettacolo e all’intrattenimento di qualità. Un percorso costruito con passione, che ha trasformato questo luogo in un punto di riferimento per tantissime persone, residenti e turisti, che ogni estate scelgono come meta i Laghi. Quest’anno, più che mai, abbiamo voluto puntare con convinzione sui talenti di casa nostra. Valorizzare le eccellenze del territorio non è solo una scelta artistica, ma un atto di responsabilità, in una visione di crescita collettiva tratteggiata insieme agli enti ed alle istituzioni territoriali, in un’ottica di genuina e proficua collaborazione”.