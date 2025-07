Prevenzione del cancro al colon retto, a Bisignano grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’Asp di Cosenza e la Regione Calabria sono stati distribuiti ai cittadini 420 kit gratuiti per lo screening. È quanto fa sapere il consigliere comunale delegato dal Sindaco Francesco Fucile alle Politiche per la disabilità, l'adolescenza ed il disagio sociale, Maria Rosaria Sita che coglie l’occasione per ringraziare l’Azienda Sanitaria ed il Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale, Pasqualina Straface, per l’attenzione e l’impegno dimostrati nei confronti dell’iniziativa che vuole sensibilizzare alla diagnosi precoce e la prevenzione, la più grande arma – aggiunge - che abbiamo a disposizione per lottare contro le malattie. Abbiamo da subito condiviso – continua – la necessità di sostenere politiche sanitarie che promuovano la prevenzione come fattore di sviluppo sociale e di sostenibilità sanitaria. L’iniziativa – spiega il consigliere Sita - segue al protocollo d’intesa firmato tre anni fa dal Primo Cittadino Fucile e dal direttore generale Antonello Graziano per conto dell’ASP Cosenza che, per favorire le attività di screening in favore della promozione della salute, in particolare nelle attività di prevenzione, ha delegato il Comune alla consegna dei kit per Fobt, unitamente alla lettera d’invito. La consigliera Maria Rosaria Sita ha coordinato di persona tutte le fasi di consegna porta a porta del kit che nell’arco di un mese ha consentito di interessare un’utenza ampia. Il comune di Bisignano è il solo ente territoriale ad aver promosso questo tipo di iniziativa e ad avere raggiunto tali risultati.