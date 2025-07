Come ogni anno, la seconda domenica di luglio si celebra la Domenica del Mare.

Per questa significativa ricorrenza, l’Ufficio Diocesano per l’Apostolato del Mare, guidato da don Giuseppe Ruffo e dalla relativa commissione, ha organizzato alcuni momenti di preghiera e riflessione per manifestare la vicinanza della comunità ecclesiale a tutti coloro che vivono e lavorano nel contesto marittimo.

Il programma dei momenti di preparazione spirituale è variegato. Si è dato il via ieri, mercoledì 9 luglio,con un'azione realizzata presso la parrocchia Cristo Re di Cariati (Oratorio Santa Gemma). Ha avuto luogo un laboratorio dedicato alla salvaguardia e tutela dell’ecosistema marino, con il coinvolgimento dei giovani dell’Estate ragazzi.

Oggi, giovedì 10 luglio, alle ore 21, la parrocchia San Giovanni Battista di Mirto Crosia, ha pianificato, sul lungomare Centofontane, nei pressi del Minigolf, una veglia di preghiera sul tema "L’anima mia magnifica il Signore" (Lc 1,46), vissuta con Maria in attesa della Domenica del Mare.

Venerdì 11 luglio, alle ore 19, a cura dell'Unità pastorale di Thurio, Parrocchia Corpus Domini, Torricella, presso il Monumento a San Francesco di Paola, nell’Area Portuale A.U. Schiavonea, sarà celebrata la Santa Messa per la custodia del Creato, con l’Atto di affidamento a San Francesco di Paola, Patrono della Calabria e della Gente di Mare.

Domenica 13 luglio – Celebrazione della Domenica del Mare

Alle ore 19.00, nella Chiesa Maria Stella del Mare (Località S. Angelo – A.U. Rossano), si terrà la Santa Messa conclusiva con l’Atto di affidamento a Maria Stella del Mare. Seguirà la Benedizione del mare e il tradizionale lancio di una corona di fiori in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita in mare: marittimi, pescatori, migranti.

Questa giornata rappresenta un’opportunità preziosa per pregare per quanti operano nel mondo marittimo e per coloro che si prendono cura di loro. È anche un invito a custodire con amore questo dono meraviglioso di Dio, simbolo di vita, speranza e incontro tra i popoli.