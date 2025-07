Cerisano si trasforma ancora una volta in palcoscenico d’arte e meraviglia nell’anteprima del 31ª edizione del Festival delle Serre con una ricca rassegna musicale volta a stupire e coinvolgere i visitatori. Un cartellone che continuerà a sorprendere e ad arricchire l’estate, con concerti gratuiti che trasformeranno il borgo in una sinfonia di storie e incontri.



Ad aprire le danze di luglio un evento di rara intensità con Paolo Fresu e Uri Caine il 10 luglio, i quali si esibiranno nella splendida cornice di Palazzo Sersale, con un concerto che fonde jazz, poesia e magia, dando vita a un’esperienza sonora senza confini. L’11 luglio, il festival si sposta in Piazza Paura, che si accenderà con il carisma e l’energia di Irene Grandi e il suo “Fiera di me Tour”. Una serata tutta da vivere, tra brani iconici e nuove emozioni, con una delle voci più amate del panorama musicale italiano. E poi spazio alla grande musica internazionale con “Portrait of a Moment”, il 13 luglio, il progetto raffinato che vedrà protagonista Buster Williams, icona del jazz mondiale, accompagnato da Tommaso Perazzo e Marcello Cardillo. Un concerto che promette introspezione, ritmo e atmosfera.



Il Festival delle Serre non è solo musica, è anche formazione e scoperta. Dal 13 al 18 luglio, l’ Astro Summer Camp, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e Missione al Cubo, guiderà i giovani “verso le stelle”, con attività dedicate alla scienza e alla scoperta dell’universo. A seguire, dal 21 al 27 luglio, arriva la Training Week, un percorso intensivo sui linguaggi dello spettacolo e della comunicazione, promosso con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical, per coltivare le nuove generazioni di creativi e professionisti della cultura.



Il Festival delle Serre si inserisce nel più ampio progetto Cerisano Factory – Borgo Swing”, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR – Next Generation EU finanziato dalla Regione Calabria attraverso i fondi PAC 2014/2020 azione 6.8.3. “Eventi di promozione culturale 2024”



Cerisano si conferma polo di formazione, cultura e accoglienza, ma anche di spettacoli, divertimento e allegria, animando l’estate con eventi variegati e coinvolgenti che emozionano, incantano e “lasciano stupire”.