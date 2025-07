di DON MICHELE ROMANO - Nella pagina del Vangelo di oggi (Lc 10, 1-12.17- 20), vengono presentate da Gesù, le caratteristiche che deve possedere un Suo vero Apostolo, latore della sua Bontà e Misericordia. L'Evangelista Luca, in questo eccelle, tant'è che già Dante, lo definiva magistralmente: "Lo Scriba della mansuetudine di Cristo" (Nel "De Monarchia"). Vocazione e Missione, sono un grande Dono di Dio. Infatti, Gesù, dopo averli "formati", li inviò nel Suo nome. Mandò sia i 12 Apostoli, che i 72 Discepoli (Questo, tra l'altro, è un "proprium" di Luca). I primi, potrebbero rappresentare i Sacerdoti e i Consacrati al Signore (con i Voti Religiosi); mentre i 72 Discepoli, tutti i Cristiani, perché il Signore ha bisogno di tutti: "La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai" (v 2a). Ognuno di noi, deve sentirsi "missionario", in questa così delicata e urgente opera di Evangelizzazione, sia che appartenga ai 12, che ai 72. Ma qual è il messaggio, che il Signore ci affida? Indubbiamente: L'Annuncio del "Kèrigma" (L'Evento Redentivo del suo Mistero Pasquale!), l'Avvento del suo Regno, e l'Annuncio della Pace: "In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa...!"; E poi, dite loro: "È vicino a voi Il regno di Dio" (v 9b). Tuttavia, il Signore li mette in guardia, sui pericoli che li minacceranno: "Andate: ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi" (v 3). Ogni Discepolo, designato dal Signore, per questa missione ben precisa, sa che è un inviato nel Suo nome, ovvero, totalmente dipendente (e sorretto) da Lui: Con voi - "Non portate borsa, nè sacca, nè sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada (come a dire: Non sono ammesse "distrazioni", o peggio, "perdite di tempo")". Occorre totale fiducia nel Signore, in Lui che, ci dice Gesù: "Veste i gigli dei campi, alimenta gli uccelli, ci dice di non preoccuparci per cosa mangiare e bere (atteggiamenti, tipici dei Pagani)..., perché il Padre vostro Celeste, sa di cosa avete bisogno". Il vero Apostolo, consapevole della sua dimensione missionaria ed evangelizzatrice, sarà un autentico "Battistrada"del Signore, che da Lui riceverà: "il potere di guarire i malati", annunciando la Pace e l'Avvento del Regno. Idea- Madre, del Vangelo di Luca, rimane sempre "*l'Universalismo Salvifico*": "Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati", ci dirà san Paolo (1Tm 2, 1-4), perché "tutti i popoli sono chiamati alla salvezza", ce lo dice chiaramente quanto dice: " In qualunque casa entriate...!" (v 5a). Questo annuncio è riservato a tutti, ma soprattutto: ai poveri, ai peccatori, alle donne, ai più deboli ed emarginati, ai pagani (senza dimenticare che il Vangelo di Luca, è indirizzato proprio ai Cristiani, provenienti dal paganesimo). Una sintesi meravigliosa del "modo", come vivere questo impegno missionario, ce la dà anche, San Francesco d'Assisi, quando, inviando i suoi Fraticelli in Missione, raccomandava loro, augurando "Pace e Bene": La vostra testimonianza, si basi solo sul comportamento che dovete avere, che sia da veri cristiani, se poi fosse necessario, allora fate ricorso, anche alle parole! L'avventura "missionaria" dei 72, poi, vediamo, che finisce bene: "Tornarono pieni di gioia...!" (v 17a). Annunciare il regno di Dio, al di là delle difficoltà che possiamo incontrare, riempie sempre il nostro cuore di gioia! Oggi, purtroppo, stiamo assistendo ad una vera e preoccupante "crisi Vocazionale": scarseggiano Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata. Siamo consapevoli, che tutti noi Battezzati, siamo chiamati a lavorare nella vigna del Signore, ma, oggi più che mai, occorre tanto impegno Educativo- Vocazionale, partendo dalle nostre Famiglie, dalla Scuola, dai Gruppi e Movimenti Parrocchiali, ecc., per favorire l'Educazione dei Giovani, verso i grandi ideali della vita. Ma ancora oggi, assistiamo solo ad una "corsa", verso un materialismo sfrenato, ignorando che Gesù, ci assicura una gioia più grande, nell'appartenenza al Regno di Dio! Ecco, perché ci dice: Non seguite la logica del mondo, "Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli" (v 20b). Sarà proprio questa consonante certezza, a rendere gioioso e credibile il nostro Annuncio, agli uomini del nostro tempo! Auguro, pertanto, a tutti di cuore, una serena e santa domenica.