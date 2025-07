C’è una Calabria che sogna in grande, che si specchia nel mare di Mirto Crosia e riflette la luce delle giovani che scelgono di crederci. Sotto le stelle del lungomare ionico, l’Apica Village si è trasformato in una passerella di emozioni e talento per la terza pagina di bellezza di Miss Italia Calabria 2025. A conquistare la corona di Miss Apica Village 2025 è stata Federica Iurlaro di Mirto Crosia: un successo che le spalanca le porte delle finali regionali.

Al secondo posto, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Manuela Pugliese di Cassano allo Ionio. Terzo posto per Elene Barreca di Reggio Calabria, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. La quarta classificata è Ilaria Gallo di Corigliano Rossano. Quinta classificata Aurora Pugliese di Cassano allo Ionio. Al sesto posto, Ludovica Cosenza di Catanzaro.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, hanno dichiarato con grande soddisfazione: «Un enorme grazie va al nostro straordinario team e a tutti coloro che, con passione e impegno, rendono possibile questo grande sogno. Un ringraziamento speciale ai nostri partner: Carlomagno Auto, che da anni ci accompagna in ogni angolo della nostra meravigliosa regione, e D&M - Design & Multimedia per la preziosa collaborazione. Grazie di cuore ai fratelli Pino, Rosario e Andrea Caligiuri, titolari dell’Apica Village, e a Massimo Toscano, che ha fortemente voluto questa manifestazione. Un grazie speciale anche a Jonica Radio, che porterà le emozioni delle selezioni di Miss Italia Calabria nelle case di tutti, sul canale 82 di Jonica Radio Tv. Ma il nostro grazie più sentito va alle vere protagoniste: le ragazze e le loro famiglie, che credono in questo percorso unico. Invitiamo tutte le giovani calabresi a non perdere l’occasione: iscrivetevi su www.missitalia.it e preparatevi a vivere un’estate indimenticabile!».

L’edizione 2025 di Miss Italia Calabria non è una semplice passerella, ma un racconto itinerante di sogni e territori. Qui, la bellezza danza con la cultura, la moda e la voglia di scrivere una nuova narrazione per la nostra Regione: non più cartolina sbiadita di cliché, ma terra viva, che sfila a testa alta con orgoglio e futuro negli occhi. Venti ragazze hanno calcato la passerella con l’entusiasmo di chi non si arrende alla retorica della fuga, ma sceglie di restare, raccontarsi e costruire con coraggio le proprie opportunità.

Miss Italia Calabria è un viaggio. Un format capace di parlare alle ragazze di oggi, trasformando il palco in un laboratorio di crescita, carisma e talento. Lo ha dimostrato la serata coinvolgente dell'Apica Village, firmata dalla direzione artistica di Linda Suriano e co-condotta da Larissa Volpentesta, che ha celebrato non solo la bellezza esteriore, ma l’anima vibrante di una Regione che ha voglia di farsi ascoltare.

Le concorrenti hanno sfilato con eleganza e autenticità, condividendo passioni, sogni e progetti, mentre le coreografie di Lia Molinaro e le esibizioni canore di Roberta Intrieri hanno aggiunto magia alla serata, impreziosita da una sfilata esclusiva in total gold firmata dall’Accademia New Style di Franca Trozzo, evocando lo splendore senza tempo degli anni d’oro dello spettacolo italiano.

Miss Italia Calabria cambia volto, ma non tradisce la sua anima: celebra la bellezza vera, quella che nasce da dentro, quella che trasforma un sorriso in una promessa di futuro. E ogni passo sulla passerella è un invito a credere che qui, tra mare, arte e luce, ci sia ancora spazio per sognare.

A fare da cornice, una Mirto Crosia che ha saputo farsi protagonista, con i suoi tramonti e le sue storie. L’Apica Village, trasformato per una notte in palcoscenico glamour, è stato orgoglioso anfitrione. "Siamo felici di aver portato qui Miss Italia Calabria. Abbiamo voluto regalare alla nostra comunità un evento capace di valorizzare le ragazze e il territorio", racconta Andrea Caligiuri, che insieme ai fratelli Pino e Rosario ha scommesso su un turismo ecosostenibile e di qualità.

Massimo Toscano, manager della struttura: "Progetti come Miss Italia Calabria raccontano la terra che ci piace mostrare: accogliente, autentica, capace di farsi conoscere per ciò che ha di bello.

La vincitrice della terza tappa di Miss Italia Calabria è stata selezionata dalla giuria composta da: Annalisa Carlucci (Apica Village), Giuseppe Spagna (ingegnere, esperto di efficientamento energetico e di energie rinnovabili), Daniele Saturnino (Framesi), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Gabriele Forciniti (Tommaso Forciniti Gioielli, Miluna), Antonio Iapichino (direttore "Ionio notizie", giornalista e sociologo specialista), Gennaro Ruffolo (docente di fisarmonica), Luigi Franco (Ludò, maestro pasticciere), Fabio Campana (Palmieri installazioni elettriche).

Intanto, Miss Apica Village 2025 si gode l’inizio del suo viaggio nel concorso di bellezza più longevo e amato d'Italia. Visibilmente emozionata, stringendo quella fascia che per lei è un biglietto verso le finali regionali e verso un sogno che profuma d’estate, Federica Iurlaro ha dichiarato: "Sono davvero felice di aver vinto questo titolo. Sono fiera e orgogliosa di essere italiana. È sempre stato il mio sogno partecipare a questo concorso. Il mio obiettivo è portare alto il nome della mia città e della mia Calabria. Spero di continuare questo viaggio con il sorriso, perché questa esperienza mi sta regalando emozioni uniche. Ringrazio tutto lo staff, Linda e le altre ragazze".

Una promessa che non resta solo sul palco: è la voce di una generazione che vuole riscrivere la storia di questa terra. Con un sorriso, un sogno, una passerella che diventa strada di futuro. Il resto lo fa la formula itinerante: ogni tappa una scoperta, una storia da raccontare, un angolo di Calabria da accendere di riflettori.