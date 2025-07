L’Associazione di promozione sociale “In.Con.Tra.” con il patrocinio del Comune di Castrolibero organizza la sesta edizione del Premio “Sulla buona strada…Calabresi D.O.P.”. Il Premio si articola in due sezioni di concorso: “Sulla buona strada…” per premiare soggetti che si siano distinti per valore civico e sociale sul nostro territorio e “Calabresi D.O.P.” dedicata ad individuare aziende che con i loro prodotti contribuiscono all’economia calabrese. Oltre a queste due sezioni, c’è il Premio speciale “Annalisa Orlando”, intitolato ad Annalisa Orlando, giornalista impegnata nel sociale e nel volontariato prematuramente scomparsa il 16 marzo 2016.

Il riconoscimento verrà conferito ad un’eccellenza calabrese fuori concorso, che negli anni ha saputo diventare motivo di orgoglio e vanto della nostra regione sia in Italia che all’estero. La manifestazione di premiazione si svolgerà sabato 13 settembre a Castrolibero. La partecipazione al concorso è gratuita e la proposta di candidatura deve essere effettuata compilando un apposito modulo. Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica premio2025@associazioneincontra.org entro il 15 luglio. Per saperne di più scarica il bando di concorso, correlato di allegato 1 e allegato 2.