Santa Caterina dello Ionio ha vissuto il ritorno, l’ultima edizione risale al 2013 , della prestigiosa “Corrinsieme”, corsa su strada, sia competitiva che non competitiva nata nel lontano 1995. Un'iniziativa considerata tra le più importanti gare podistiche nazionali, che ha visto trionfare alcuni tra i nomi più importanti del podismo a livello mondiale! Giusto per ricordare Antonello Landi, primo nel 1997 e nel 1998, il keniano Daniel Kiprop (anni 2006,2007), il ruandese Sylvan Rukundo (2009,2010). Grande, quindi, è stato negli anni il contributo dato dalla manifestazione alla crescita sportiva, culturale e sociale. L’aver devoluto l’intero ricavato delle quote di iscrizione alla Aism, “Associazione italiana sclerosi multipla”, ha contribuito a ottenere il patrocinio del Coni, Comitato regionale Calabria, della “ Regione Calabria”, della Provincia di Catanzaro e del Comune di Santa Caterina Dello Ionio”, Al timone dell’organizzazione l'Asd “Centro sportivo giovanile Catanzaro Lido”, da sempre protagonista, fin dalla prima edizione, e dal comitato regionale Fidal Calabria. A riprova della sua importanza, gara valevole per vari campionati 2025. Circuito cittadino ad anello, con mitico arrivo nei pressi della villa comunale. Nella Categoria Master vincitore nell’assoluto maschile Antonio Schipilliti dell'Asd “Podistica Messina”, mentre nell’assoluto femminile ha trionfato Giorgia Ventrice della Asd ”Atletica Gioia Tauro”. Al ritorno di una manifestazione così prestigiosa non poteva mancare il debutto, in questa 19° Edizione, dell’Athlos Mirto Crosia, fortemente determinata a lasciare il segno! Così è stato. Grazie alle strepitose prestazioni dei due alfieri: 9° posto assoluto di Gianluca Sabetta, a podio 2° nella Categoria SM45, ed al 10° posto assoluto di Andrea Ponzi a podio 3° nella Categoria SM45. Fra i partecipanti presenti, in veste di invitati, più di 20 runners provenienti dal Kenia, dall’Eritrea, dal Marocco, ciascuno di loro con palmares di tutto rispetto che hanno dato lustro alla gara e forte motivazione ai Master! Ciliegina sulla torta la presenza anche di Luca Alfieri e Luca Cusano, primo e secondo agli ”Assoluti d'Italia” di Cosenza di recente svolgimento.