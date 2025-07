Giornalisti italiani e stranieri, tour operator hanno fatto tappa tra l’archeologia e la natura del sempre più suggestivo Parco archeologico di Castiglione di Paludi (CS), nella Sibaritide meridionale, lasciandosi affascinare dai resti imponenti dell’abitato fortificato ellenistico (IV-III sec. a.C.), attraverso un viaggio indietro nel tempo, quando la terra di Calabria era parte importantissima della Magna Grecia. Sono i partecipanti ai due Educational per giornalisti promossi dal GAL della Sibaritide guidato da Antonio Pomillo, altresì Sindaco di Vaccarizzo Albanese (CS): giornalisti del gruppo QN, National Geographic Traveller Polonia, food blogger da Berlino, reise-news.de Monaco; media specializzati quali Plein Air, mondointasca.org, bolognainforma.it, weblombardia.info, Rete Sud, Doc Com HUB; a rappresentare il turismo di prossimità fra Calabria e Puglia il team editoriale ilquartopotere.it; fra i tour operator Primo Piano Viaggi e Kel12. Tutor e organizzatrice del gruppo è la giornalista Carmen Mancarella, direttrice della rivista Spiagge, del portale www.mediterraneantourism.it, collaboratrice di www.weblombardia.info, Bell’Italia, del gruppo Cairo editore. Ad accogliere e accompagnare giornalisti e tour operator, il Sindaco di Paludi Domenico Baldino e la direttrice scientifica del Parco di Castiglione e del Museo civico di Paludi Donatella Novellis. Così il Sindaco Baldino: “Abbiamo accolto con grande favore la visita dei giornalisti e tour operator partecipanti all’Educational, felici e onorati di poter condividere con loro l’emozione sempre maggiore che il sito di Castiglione dona a chi ha il privilegio di conoscerlo e visitarlo. Continuiamo con tenacia l’azione di promozione e valorizzazione del sito e siamo grati al GAL Sibaritide per questa importante opportunità”. Così la direttrice Novellis: “Raccontare l’archeologia di Castiglione di Paludi è sempre opportunità a me particolarmente gradita e piacevole. Farlo a giornalisti italiani e stranieri, a tour operator che potranno continuare e potenziare il racconto, veicolando informazioni, bellezza, tipicità, rilevanza aggiunge un valore importante, che ottimamente si coniuga con l’azione di valorizzazione e promozione continua che del Parco stiamo portando avanti. Sono loro particolarmente grata per l’attenzione con cui si sono avvicinati a questa sempre più suggestiva realtà culturale, per l’interesse alle problematiche archeologiche che il sito conserva, per come – sono certa – sapranno divulgarne e scriverne la bellezza e la rilevanza, insieme alla necessità di conoscerlo e visitarlo in misura sempre maggiore”. Obiettivo dell’Educational è, infatti, la promozione di un’esperienza concreta, reale, fatta di emozioni ed esperienze lungo le strade del benessere, questo il nome del progetto sostenuto dalla Regione Calabria, che conduca attraverso il patrimonio culturale, la bellezza e la suggestione dei paesaggi, le tradizioni arbëreshë, la cultura enogastronomica calabrese a raccontare questi luoghi per come meritano, con l’obiettivo di far nascere nuovi itinerari turistici e potenziare quelli già esistenti. Di ciò è convinta la giornalista Carmen Mancarella: “La bellezza e la magnificenza del Parco archeologico di Castiglione di Paludi lasciano senza parole. Il sito racconta una parte importante di Magna Grecia, una straordinaria osmosi culturale fra la civiltà greca, quella magnogreca, il popolo italico dei Brettii, ancora prima gli Enotri, attraverso un paesaggio che è mare e insieme montagna, navigazione, commercio, contatti, pastorizia, silvicoltura attraverso lo sfruttamento di risorse importanti, come la pece. Un luogo in cui archeologia e natura sono legate da un dialogo incessante di cui è possibile ascoltare la voce potente”.