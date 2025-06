Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi la visita di un gruppo di studenti, circa una trentina, che stanno seguendo a Cerisano la seconda edizione della Summer School "Desf4future", che ha l’obiettivo di valorizzare gli studenti particolarmente meritevoli del IV anno delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, offrendo loro un percorso didattico-formativo di orientamento multidisciplinare finalizzato alla scoperta dell’economia, della statistica e della finanza e improntato su lezioni in aula alternate ad attività laboratoriali, lavori in gruppo, testimonianze e momenti di socialità. Gli studenti erano accompagnati dal Sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia e dal coordinatore della “Summer School”, Prof.Pierfrancesco Perri. All'incontro con il Sindaco Franz Caruso erano presenti anche alcuni assessori della Giunta: il Vicesindaco e Assessore alle politiche ambientali, Maria Locanto, e gli Assessori Damiano Covelli e Massimiliano Battaglia. Nell'accogliere e dare il benvenuto agli studenti, Franz Caruso ha sottolineato l'importanza della Summer School che stanno frequentando “che – ha detto – non dà solo la possibilità di visitare e conoscere luoghi e territori nuovi, come, nel caso specifico, la città di Cosenza, ma apre ad ogni forma di contaminazione tra culture e modi di vivere, favorendo il confronto e il racconto su come affrontare la quotidianità”. Il Sindaco Franz Caruso ha descritto la città di Cosenza agli ospiti, ricordano le manifestazioni culturali dell'estate e soffermandosi anche sull'importanza dell'Università della Calabria sul territorio. “Un ateneo che sforna – ha aggiunto Franz Caruso - tanti cervelli, intellettuali e personalità importanti”. “Spero che la città – ha detto ancora il primo cittadino agli studenti della Summer School “Desf4future” - possa offrire sempre di più momenti di aggregazione e di divertimento. Sono favorevole alla movida e felicissimo che ci sia in città questa socialità diffusa in grado di coinvolgere così tanti giovani. L'augurio che vi faccio – ha concluso il primo cittadino - è che veramente possiate continuare a dimostrare il valore che avete dimostrato fino ad oggi”. I 30 studenti della Summer School sono stati selezionati in base al merito e provengono da tutta la Calabria (dagli istituti superiori di Castrovillari, Rossano, Trebisacce, ma anche da Gioia Tauro, Cittanova, Siderno e Vibo Valentia).

“La Summer school – ha spiegato il coordinatore, prof.Gianfranco Perri - è un'iniziativa organizzata dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell'Università della Calabria per valorizzare le eccellenze studentesche calabresi al fine di offrire loro un percorso multidisciplinare pensato per garantirgli un futuro in Calabria. Vogliamo far vedere loro che la Calabria e soprattutto l'Università della Calabria rappresentano il posto ideale per crescere e per realizzare i propri sogni. Le eccellenze non hanno bisogno di andare fuori, si può fare bene anche qui, nella nostra Università e questo è il senso della Summer school, cercare cioè di avvicinare gli studenti maggiormente meritevoli a quelli che sono gli studi in ambito economico, finanziario e statistico, per poi accompagnarli e seguirli anche dopo nel mondo del lavoro”. La sinergia del DESF con il Comune di Cerisano nasce all'interno del bando “Borghi”, che Cerisano si è aggiudicato con l'intento di fare del Comune un Hub culturale. “Stiamo lavorando – ha sottolineato il Sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia - per rendere attrattivo e fruibile Palazzo Sersale che abbiamo potenziato di strutture e mezzi, sì da renderlo operativo per attività festivaliere, ma anche e soprattutto per attività di formazione e di studio”.