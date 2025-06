Il benessere degli studenti, dalla scuola all'università, è un aspetto cruciale per il loro successo accademico e personale, che influisce positivamente sulla concentrazione, motivazione e capacità di apprendimento. Su questo importante aspetto si svolgerà lunedì 30 Giugno 2025 alle ore 11:30 presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, un convegno dal titolo "Il benessere degli studenti: dalla scuola all'università" .

Dopo i saluti istituzionali del Prof. Giovanni Cuda, Magnifico Rettore UMG Catanzaro, del Prof. Francesco Luzza Direttore Dipartimento di Scienze della Salute, dott.ssa Giusi Princi europarlamentare, dott. Massimo Aiello Presidente Ordine Psicologi Calabria, la prof. Angela Costabile, docente Unical e e referente del progetto Pro-bene-Comune, interverranno il prof. Pasquale De Fazio su "Fattori di rischio per la salute mentale degli studenti di medicina"; la prof.ssa Francesca Cuzzocrea su "Sinergia scuola-università: promozione del benessere"; i dirigenti scolastici Saverio Candelieri e Giulio Comerci su "Il benessere degli studenti come fondamento del fare Scuola oggi"; la prof.ssa Valeria Verrastro su "Emergingadulthood: il giovane adulto in bilico tra adolescenza ed età evolutiva"; la prof.ssa Valeria Saladino su "L'importanza del supporto psicologico in accademia" e le dott.sse Lydia Gargati e Ilaria Citraro su "counseling di gruppo per potenziare l'autostima". Gli interventi saranno moderati dalla dott.ssa Valeria Verrasto.

Il progetto Pro-Bene-Comune (Promozione del Benessere della comunità Universitaria, è un’iniziativa finanziata dal Ministero dell’Università e della ricerca nell’ambito dell’Avviso “Pro-Ben”. L’obiettivo principale è promuovere il benessere psicofisico, prevenire il disagio psicologico ed emotivo e contrastare le dipendenze patologiche tra gli studenti universitari. L’UMG, attraverso il proprio Centro interdipartimentale di Psicologia (CISP), ha partecipato insieme ad altre università italiane (in tutto 10) al progetto Pro-Bene-Comune, finanziato dal MUR, nell’ambito dell’avviso n.1159/2023. Il progetto, che vede l’Unical capofila e la referente del progetto è la professoressa Angela Costabile, nasce per promuovere il benessere psicofisico della comunità accademica, rispondendo alla crescente esigenza di un cambiamento negli stili di vita universitari. L’iniziativa integra ricerca e progettazione di soluzioni innovative, migliorando i servizi esistenti e favorendo inclusione e partecipazione sociale”.

"Promuovere il benessere significa creare un ambiente educativo favorevole, che includa il supporto per la salute mentale, lo sviluppo di competenze sociali ed emotive e la creazione di relazioni positive. Questo convegno può rappresentare un esempio di come si affronta il tema del benessere degli studenti. Questo evento mira a discutere le dimensioni individuali, collettive ed organizzative del benessere degli studenti e a promuovere politiche che favoriscano il loro successo formativo e la loro qualità della vita. "Il benessere degli studenti - hanno spiegato i promotori - è un elemento fondamentale per il loro percorso educativo e per la loro crescita personale. Promuovere un ambiente scolastico e universitario che supporti la salute fisica e mentale, lo sviluppo di competenze e le relazioni positive è essenziale per garantire il successo e il benessere di ogni studente".