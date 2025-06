di DON MICHELE ROMANO - Quella del Vangelo di oggi (Lc 15, 3-7), è la prima delle tre Parabole, raccontate da Gesù, in risposta ai Farisei che lo accusavano: "Costui accoglie i peccatori e mangia con loro" (v 2b), perché per loro, era infrangere le Leggi della purità Rituale. Ciascuna di queste tre Parabole, si riferisce alla perdita e al ritrovamento di qualcosa di "prezioso" (Pecora, Moneta e Figlio!). Nella Parabola di oggi: la "Pecora smarrita", ci viene narrata tutta la premura e la preoccupazione di Dio Padre, che non si rassegna mai, al fatto che anche una sola pecora (metàfora di ognuno di noi), possa perdersi: lascia lì le 99 per andare alla ricerca di quella smarrita, perché per Gesù è importante, prioritario, far sentire ai tanti di noi, che si smarriscono nei meandri della logica di questo mondo: poveri, emarginati, soli, ecc., far sentire il calore dell'accoglienza fraterna! Già nell'Antico Testamento, il Profeta Isaia, proclamava: ("Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita" (Is 43, 4). È consolante pensare che, quando il Pastore ritrova la pecora smarrita, la prima cosa che fa, non è rimproverarla (Te l'avevo detto, di non allontanarti!), ma esprime tutta la sua gioia nel ritrovarla: "Quando l'ha trovata, piena di gioia, se la carica sulle spalle" (v 5). Ecco la bellezza del messaggio Evangelico: "Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati" (1Tm 2, 4a), perché "il Signore è amante della vita" (Sap 11, 26). Allontanarsi da Lui, è smarrirsi nel deserto della morte. Anche "Uno", che dovesse mancare, per Lui la festa non è piena. Che grande insegnamento per noi, oggi, come Chiesa. Già Papa Francesco, ci stimolava come cristiani, a farci prossimo, a saper ricercare la pecora che si perde, quella più debole, bisognosa, la più "scartata", consapevoli che Dio, non conosce la nostra attuale "Cultura dello scarto". Lui "non scarta" nessuno, perché ognuno di noi è suo capolavoro, siamo preziosi ai suoi occhi, ama tutti noi, ci conosce per nome, uno ad uno. Chi davvero volesse incontrare il Signore, lo cerchi nella "pecora smarrita", e lì lo troverà! Questa Parabola, dovrebbe aiutarci a riflettere: Anche nelle nostre Comunità, c'è sempre qualcuno che "si perde", e se ne allontana per tanti motivi, lasciando il posto vuoto. Non possiamo fermarci al semplice rammarico (ci dispiace, non possiamo fare niente!). Sarà proprio qui, che le nostre Chiese non avranno più "l'odore delle pecore" (Papa Francesco), ci ritroveremo a respirare solo aria stantìa, e puzza di chiuso. Come Cristiani, chiamati a modellare la nostra vita su Cristo, Buon Pastore, non possiamo rimanere inermi, bloccati dai nostri perbenismi (Altro che Chiese "in uscita", o cammini Sinodali), odoreremo solo della puzza delle "stanze chiuse"! Questo non ci accada mai, Signore. Occorre saper "osare", "uscire" e non chiudersi in sè stessi, nelle nostre comunità parrocchiali, ritenendoci i "giusti" facendo parte, cioè, dei 99. Del resto, l'invito di Gesù: "Chi di voi..." (v 4a), non è retorica, ma è la proposta di poter responsabilmente coltivare lo "slancio missionario", caratterizzato da una fede aperta e creativa, che deve spingerci ad "uscire", ad intraprendere un cammino di vera Fraternità. Ritrovare chi si è perduto, costituisce certamente la gioia di Dio, ma sarà anche la gioia di tutto il Gregge. Tuttavia, consideriamo bene: Noi tutti, siamo le "Sue" pecore, che tante volte capita di smarrirci nei meandri del peccato, eppure veniamo sempre ritrovati e raccolti, dalla Misericordia del Padre. Auguro a tutti, di cuore, una serena e santa giornata.