Riconferma del prestigioso riconoscimento ministeriale per l'Orchestra Sinfonica Brutia per il triennio 2025-2027. La notizia è stata accolta con viva soddisfazione dal Sindaco Franz Caruso che, come è noto, è Presidente dell'Associazione “Orchestra Sinfonica Brutia” da cui l'OSB è scaturita. Il traguardo raggiunto con la conferma del riconoscimento ministeriale non solo consolida la posizione dell'OSB nel panorama sinfonico nazionale, ma ne rafforza anche il ruolo cruciale di unica orchestra riconosciuta e finanziata dal Ministero della Cultura in tutta la Calabria.

“Siamo profondamente orgogliosi di questo risultato - ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso - . La riconferma del riconoscimento per il prossimo triennio è il frutto di un lavoro di squadra eccezionale, dell'impegno instancabile dei nostri musicisti, della visione del nostro staff e del costante supporto del nostro pubblico. Essere l'unica orchestra riconosciuta in Calabria ci carica di una responsabilità ancora maggiore, ma anche di un entusiasmo profondo nel continuare a portare la grande musica sinfonica in ogni angolo della nostra regione e oltre. Nata da un'intuizione del direttore artistico Francesco Perri e della funzionaria del settore cultura Annarita Callari, l'Orchestra Sinfonica Brutia continua a rappresentare – ha sottolineato Franz Caruso - un felice ed importante investimento per il Comune di Cosenza, avendone io, da Sindaco, guidato il percorso costitutivo che ha permesso di far nascere questa importante compagine musicale che sta anche garantendo lavoro a molti giovani musicisti, sorretti da una grande passione e voglia di fare. L'OSB sta assumendo, sempre di più, i connotati di un'impresa culturale che produce lavoro in grado di assicurarle un futuro luminoso e foriero di sempre nuove soddisfazioni. Ecco perché la notizia della conferma del riconoscimento ministeriale suscita il nostro compiacimento perché ci fa comprendere che avevamo visto giusto ad intraprendere una sfida che fino a qualche tempo fa poteva sembrare un azzardo e che, invece, oggi, è il coronamento di un percorso che ha fatto sì che l'Orchestra sinfonica Brutia diventasse riferimento importante per l'alta cultura musicale, non solo a Cosenza, ma anche altrove, come confermano le richieste di concerti provenienti da ogni parte d'Italia”. Per il direttore artistico Francesco Perri “la riconferma del riconoscimento ministeriale non è un semplice atto burocratico, ma il sigillo su un percorso di eccellenza, dedizione e incessante ricerca artistica che l'Orchestra Sinfonica Brutia ha portato avanti con instancabile energia”. Il riconoscimento ministeriale, infatti, viene assegnato in base a rigorosi criteri di qualità artistica, gestione efficiente, impatto sul territorio e capacità di promozione della cultura musicale. L'Orchestra Sinfonica Brutia ha dimostrato, ancora una volta, di possedere tutte queste caratteristiche, consolidando la sua reputazione di ente di produzione musicale di altissimo livello. “Il riconoscimento n. 691 – ha aggiunto Francesco Perri - garantisce all'OSB un sostegno fondamentale per la programmazione delle sue attività, consentendole di continuare a proporre cartelloni ricchi e diversificati, collaborazioni con solisti e direttori di fama internazionale, e progetti innovativi volti alla diffusione della cultura musicale tra le nuove generazioni. Un finanziamento vitale per mantenere gli elevati standard artistici che l'orchestra ha sempre garantito e per perseguire la sua missione di eccellenza”. L'Orchestra Sinfonica Brutia è un simbolo di resilienza e determinazione, dimostrando che anche in un contesto non sempre facile è possibile costruire e mantenere un'istituzione culturale di rilevanza nazionale. Per il triennio 2025-2027, l'OSB si prepara ad una stagione ricca di eventi e sorprese, con l'obiettivo di superare sé stessa e di continuare a incantare il pubblico con la magia della musica sinfonica.