“Riscopriamo, tuteliamo, valorizziamo”. È questa la sintesi di un progetto molto importante che ha visto protagonista, ancora una volta, il comune di Zumpano, in provincia di Cosenza. Due punti panoramici mozzafiato, verso la città e verso la Sila. Arredi urbani, passerelle, panchine, luci. Il bellissimo borgo di Zumpano è in continuo cambiamento, in controtendenza rispetto alla grande parte dei centri storici calabresi in grande sofferenza. Merito dell'amministrazione comunale che, in questo specifico progetto, ha avuto al suo fianco anche il Gal Sila. Con loro il Ministero delle Politiche agricole, l'Unione europea, la regione Calabria ed i fondi Psr.

“L'obiettivo è stato quello di realizzare un percorso, all’interno del nucleo urbano del Comune, che metta in relazione le principali attrazioni e gli edifici di culto con le bellezze paesaggistiche e architettoniche. Si è trattato di riqualificare un territorio che è già bello di suo”, ha affermato- con orgoglio- il primo cittadino Fabrizio Fabiano nel corso di una conferenza stampa di presentazione.

A distanza di mesi con la passerella di collegamento tra le due realtà di Zumpano, oggi il traguardo raggiunto è stato quello di completare le idee progettuali e chiudere i cantieri. “Siamo veramente contenti del lavoro fatto e di ciò che si è dato alla cittadinanza. Passeggiare dal Comune fino a questi slarghi, con tanto di tabelle ed indicazioni precise, soffermarsi poi ad ammirare panorami incredibili, grazie anche alla posizione strategica del nostro paese, è certamente un bel segnale di crescita e sviluppo su cui stiamo puntando da tempo”, ha voluto ribadire Fabiano.

“Attraverso questo progetto, il nostro Comune ha inteso conservare il pregio dei beni presenti sul territorio e il loro valore storico-culturale, quale testimonianza della memoria e delle tradizioni locali. Abbiamo voluto creare una destinazione d’uso compatibile, per contrastare il degrado o l’abbandono del patrimonio locale e, nello stesso tempo, valorizzare il paesaggio”, le parole del primo cittadino alla stampa. Concluso quindi il progetto predisposto dall’Area Tecnica, secondo le indicazioni fornite dell’Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di € 50.000,00, per la partecipazione all’avviso pubblico della misura 7.6.1 – annualità 2023 del Piano di Azione Locale del Gal Sila Sviluppo (“Sostegno per studi/investimenti a favore del patrimonio storico-culturale, etnografico, paesaggistico, naturalistico e azioni di informazione e sensibilizzazione”); “Siamo sempre più convinti che le buone pratiche amministrative devono necessariamente passare anche da questi progetti e dalla volontà di portare benefici al territorio”, la chiosa del sindaco.