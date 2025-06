di DON MICHELE ROMANO - L'insegnamento che, nel Vangelo, oggi, Gesù ci dà (Mt 6, 24-34), è quello di saper "spiritualizzare" sempre più, la nostra vita, per imparare a coglierne i valori, che possano davvero costituire, la fonte della nostra gioia: "Cercate invece, anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta" (v 33). Purtroppo, oggi, nel nostro mondo, capita che, proprio perché siamo colpevolmente privi di beni spirituali, nella nostra vita, ci attacchiamo (come l'edera!), alle attrattive di questo mondo. Ecco perché Gesù, ancora una volta, ci mette di fronte ad una scelta radicale: "Non potete servire Dio e la ricchezza"- v 24b ("Mammona", nella vecchia traduzione! Così era chiamato il Dio Denaro! - Vedi l'incontro di Gesù col giovane ricco: Mt 19, 16-30). Ne va della coerenza e dell'autenticità della Fede che un Cristiano deve poter professare e vivere. Certamente il Signore, non disconosce l'importanza del nutrimento, del vestire, e di quanto occorre alla vita di ogni giorno, ma (sembra volerci dire...!): non sono queste cose, a dare il vero senso alla vostra esistenza: quanti inutili affanni, affliggono tante persone per il loro morboso attaccamento alle cose di questa terra, che poi finiscono sempre e solo, per procurare amare delusioni. Dobbiamo recuperare la nostra Fede nel Dio "Provvido", che sa di cosa abbiamo veramente bisogno, ancor prima che noi glielo chiediamo. In questo siamo sollecitati da Gesù, a guardare con spirituale intelligenza, agli uccelli del cielo e ai gigli del campo, che vengono sempre e comunque, nutriti dal Padre Celeste, e adornati di sublime bellezza, "come neanche Salomone, in tutta la sua gloria, andò rivestito come Dio riveste un papavero di campo" (v 29).

A tal proposito, c'è chi ha saggiamente scritto, che nella vita, il "denaro", non è tutto:

Con esso puoi "comprare" un letto, ma non certo un Sogno;

Puoi "comprare" un lussuoso orologio, ma non il Tempo;

Puoi "comprare" tanti libri, ma non certo l'Intelligenza;

Puoi anche "comprare" un incarico di prestigio, ma non il Rispetto;

Puoi "comprare" tutte le medicine di questo mondo, ma non la Salute; Puoi "comprare" il sesso, ma non l'Amore.

Impariamo allora, a fidarci di Dio, viviamo il tempo presente: giorno per giorno, accettando le nostre debolezze e fragilità, certi che Dio non ci lascia mai soli: "Non preoccupatevi dunque del domani... a ciascun giorno basta la sua pena" (v 34). Non lasciamoci sopraffare dagli eventi del quotidiano, perché il Signore, dicevamo, non ci lascia soli: "Io non ti dimenticherò", ci ricorda il profeta Isaia (Is 49, 15). Dio che ci ha dato il più - *la Vita*, non mancherà anche di darci il meno - *Il Cibo e i Vestiti*! Perché, dunque, affannarsi in Inutili preoccupazioni, noi che spesso, forti delle nostre "ricchezze", ci sentiamo dei "padreterni", e poi ci rendiamo conto della nostra impotenza e nullità: "...Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?" (v 27). Ogni preoccupazione, in tal senso, ed ogni affanno, risultano essere sempre, per noi tutti, inutili e dannosi: "Anche questo è vanità", ci dice: Qo 2, 19c! Dio, nostro Padre Celeste, che a cura del nostro "presente", non mancherà di avere cura, anche del nostro "domani"! Auguro a tutti, una serena e santa giornata.