La didattica all'Iis, istituto di istruzione superiore 'Majorana' è arricchita di una cifra distintiva che è l'esperienza laboratoriale. Si tratta di un metodo che è diventato pilastro dell’offerta formativa permettendo agli studenti di calarsi nella fattualità delle cose, con la teoria che diventa pratica tangibile. Una emblematica testimonianza è il percorso intrapreso da alcuni ragazzi dell'indirizzo Elettronica e Meccanica che, indossando i panni di videomaker, hanno saputo creare due prodotti audiovisivi di pregevole fattura e di marcata utilità sociale. Il primo, un potente spot, che mira a scuotere le coscienze sul tema del bullismo, piaga sociale di stringente attualità; il secondo, invece, è un inno alla Calabria, che si propone di riscrivere una narrazione della nostra terra carica di fierezza, depurata da pregiudizi, contribuendo così a educare le nuove generazioni all'amore per la propria identità, combattendo l'oicofobia. Queste iniziative, che consolidano la vocazione innovativa del Majorana, si trovano nelle corde di una visione di Scuola aperta, innovativa, al passo con i tempi che coincide con l’inizio della Dirigenza a guida Saverio Madera, soddisfatto per l’ennesimo lavoro di grande fattura compiuto dai ragazzi dell’IIS, sotto la guida attenta della Letizia Guagliardi che li ha accompagnati nel progetto Biblioteca a Scuola rivelatosi un crocevia virtuoso tra lettura e produzione audiovisiva. RaccontiAMO la Calabria è il lavoro realizzato da Antonio Parise della 2A Elettronica, insieme a Louis Comite e Ivan Corina della 5A Meccanica. Integrare la lettura con l'esperienza visiva, creando un connubio didattico stimolante, questo l’obiettivo della loro missione didattica. Il laboratorio di lettura ha esplorato brani significativi della letteratura calabrese, da La pigiatrice d’uva a Gente d’Aspromonte da Il ragazzo Calabrese a Pietra dell’Altare: ierofanie della neve, attraversando l’animo di importanti autori della letteratura italiana come Corrado Alvaro, Edmondo De Amicis, Francesco Bevilacqua e Leonida Rèpaci, autore della meravigliosa ode Quando fu il giorno della Calabria, per crearne un video valoriale ed emozionale dai tratti distintivi forti e stravolgenti di una Calabria - così si chiude lo spot - tanto bella da toglierti il respiro. Poi c’è il lavoro di grande qualità narrativa e incisivo sulla questione del Bullismo. Non soffocare anche tu. Respira! è il titolo della clip focalizzata sul dolore condiviso dal bullo e dalla vittima e che ha visto impegnati gli studenti del corso di Elettronica Cristian Beraldi della 5B, Martina Salerno della 5A e Laura Madeo della 4A. Con la forza delle parole, lo sguardo empatico e il contatto rassicurante delle mani si enfatizza l’importanza della comunicazione sociale che diventa certezza di non essere soli. Il video, oltre a portare con sé un forte messaggio sociale, è anche una sintesi di tecniche di regia e ripresa che si esaltano, tutte, nella parte finale dello spot, dove emerge forte il claim con una call to action conclusiva che è l’invito a non arrendersi.