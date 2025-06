Si è svolta presso la Biblioteca Diocesana di Rossano, su iniziativa del Distretto 77 del Serra Club locale, la presentazione del volume “La Preghiera di Guarigione” di Padre Matteo La Grua, figura di spicco del mondo francescano e noto esorcista, la cui opera continua a suscitare riflessioni profonde in ambito spirituale e pastorale.

L’incontro, coordinato dal Vicepresidente del Serra Club di Rossano, Antonio Rubinetto, che ha presentato la serata, ha visto la partecipazione attenta di numerosi soci e ospiti. Dopo il saluto introduttivo del Direttore della Biblioteca, don Gaetano Federico, è intervenuto S.E. Mons. Francesco Milito, offrendo una meditazione intensa sul tema dell’“essenza dell’uomo” alla luce della fede.

Successivamente, la professoressa Maria Lo Presti, accompagnata da Roberto Tristano — che dal prossimo luglio assumerà l’incarico di Governatore per la Calabria e la Sicilia — ha presentato il testo di Padre La Grua, offrendo al pubblico un’approfondita analisi storica, spirituale e pastorale dell’opera. La professoressa Lo Presti, che dal 1° luglio assumerà la Presidenza nazionale del Serra Club, ha condiviso anche la sua esperienza personale di conoscenza diretta con l’autore, contribuendo a rendere particolarmente vivo e toccante il momento.

Nel corso dell’incontro è stata altresì l’occasione per far conoscere l’attività e la missione del Serra Club, associazione impegnata nella promozione delle vocazioni sacerdotali e religiose. Il Serra, si propone di diffondere la cultura cristiana e di promuovere una società favorevole alle vocazioni fondamentali della vita, in particolare al sacerdozio e alla vita consacrata

“La preghiera di guarigione”, ha sottolineato la professoressa Lo Presti, è un’opera che accompagna il lettore in un cammino di fede e fiducia nell’azione dello Spirito Santo, proponendo spunti di riflessione teologica e indicazioni pratiche rivolte sia alla preghiera personale sia a quella comunitaria. Il testo si rivolge in particolare a chi attraversa momenti di sofferenza, malattia o smarrimento spirituale, offrendo un messaggio di speranza e consolazione.

A concludere l’incontro è stato l'Arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, che ha espresso gratitudine per il clima di condivisione e approfondimento spirituale vissuto nel corso del pomeriggio. Nel suo intervento, ha ricordato come Padre La Grua, pur nella sua missione di esorcista, abbia sempre predicato Cristo e mai il demonio, invitando i presenti a riscoprire nei sacramenti la via privilegiata per la guarigione interiore, attraverso la lode a Dio e l’amore verso il prossimo.