di DON MICHELE ROMANO - Nel Vangelo di oggi (Mt 10, 7-13), ci viene consegnato il grande "Annuncio", che allora come oggi, ogni discepolo deve proclamare al mondo: "Predicate che il regno dei cieli è vicino" (v 7). Oggi la Chiesa ci fa fare memoria di San Barnaba, fedele collaboratore di Paolo: "Riservate per me Barnaba (lett. "incoraggiatore", figlio dell'esortazione) e Paolo per l'opera alla quale li ho chiamati" (At 13, 2). Insieme adempirono la loro Missione, sorretti e guidati dallo Spirito Santo. La bellezza dell'Annuncio di Salvezza, che Gesù ci ha comandato di diffondere, se accolto, sortirà gli effetti prodigiosi della Grazia Divina nella vita di ogni uomo: Gli infermi e lebbrosi sono guariti, i morti risuscitano, i demoni vengono allontanati. È necessario, tuttavia, che tale Annuncio: fatto con la parola (v 7), con le opere di bene (v 8a), e con la testimonianza della vita (vv 8a- 10), sia dato nella più assoluta gratuità, è un Dono di Dio, che non può essere barattato col denaro: "Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" (v 8b). Non dimentichiamo che Cristo, Dona se stesso, gratuitamente! La perìcope del Vangelo di oggi, inizia proprio così: "Strada facendo...": È un invito ad uscire dalle nostre sacrestie, vincendo ogni "immobilismo", riponendo la nostra unica fiducia, in Colui che ci manda: Accontentarsi dello stretto necessario (v 9), affidandoci alla Provvidenza di Dio, sgombri di ogni umana sicurezza: "Non fate affidamento sui beni di questa terra, come: oro, argento, denaro, sacche, due tuniche (solo una è consentita), sandali, bastone, ecc. (v 10). Sarà tutto questo, che darà efficacia alla nostra azione Missionaria. Certo, l’Apostolo sa bene che andrà incontro all'odio, al rifiuto, all'umana persecuzione, ma è anche consapevole che per diventare un Fedele Testimone di Cristo, deve poter accettare, come il suo Maestro e come tanti Martiri della Storia della Chiesa, che ci hanno preceduto, la logica della Croce. È proprio quando il mondo ci ostacola e ci contraddice, che potremo sperimentare maggiormente la vicinanza dell'Amore di Dio e della sua Grazia. Del resto, queste difficoltà, le hanno sperimentate anche nella Chiesa primitiva, soffrendo molto per il Signore. Non mancarono tra di loro, anche separazioni e divergenze: Marco, ad esempio, abbandonò Paolo, a metà viaggio, e Paolo poi non lo accettò più nel viaggio successivo, per il quale scelse Sila (At 15, 39-40). In seguito, poi, Marco divenne grande collaboratore di Pietro e di Paolo. Questo ci insegna a non demordere, a non etichettare o classificare le persone "per sempre", perché "le Anime, come il vino buono, migliorano col tempo" (San Josemarìa), certi del fatto, ci dice anche Sant'Agostino, che "Nessuno può essere conosciuto, tranne quando viene amato!" La storia di San Barnaba coinvolge e commuove ancora oggi: Ha venduto un campo per aiutare la comunità, ed è stato l'unico che ha avuto il coraggio di andare a cercare Saulo, e a garantire per lui, accompagnandolo nei suoi primi Viaggi Missionari. Di quanti "Barnaba" abbiamo bisogno, oggi, nella nostra Chiesa, dove è facile incontrare tante persone "severe", censori implacabili, spara sentenze, che in nome dell'ortodossia e delle loro presunte tradizioni, si considerano i soli detentori del "patentino" di Cattolicità. Ma per favore, finiamola! Diventiamo piuttosto anche noi, "figli dell'esortazione", incoraggiando ed aiutando i nostri fratelli, cogliendo in loro i lati positivi, ed i progressi che sanno fare, le cose buone che possiedono...! Allora sì, che il Signore sarà contento di noi, ed un giorno ci ricompenserà! A tutti, l'augurio di trascorrere una serena e santa giornata.